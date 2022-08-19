Суд скасував арешт майна та статутного капіталу "Карпатнафтохіму"

Шевченківський районний суд Києва скасував рішення про арешт майна та статутного капіталу ТОВ "Карпатнафтохім".

Відповідне рішення прийнято 18 серпня, передає Forbes.

Зазначається, що суд задовольнив ходатайство юриста компанії Karpaty Chemical B.V., яка контролює підприємство.

Рішення суду про зняття арешту з активів "Карпатнафтохіму" оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, на початку серпня суд наклав арешт на корпоративні права одного з найбільших виробників органічних хімічних речовин на території України, пов’язаного з компаніями РФ, на загальну суму понад 2,3 млрд грн, а також на 35 об’єктів нерухомості цього підприємства.

За даними слідства, службові особи підприємства упродовж 2017-2022 років ухилилися від сплати податків на суму понад 3 млрд грн. Крім того, вони протиправно перерахували на користь юридичної особи-нерезидента, підконтрольної російській нафтовій компанії, понад 5 млрд грн з метою їх легалізації.

"Карпатнафтохім" створений у 2004 році на базі потужностей калуського підприємства "Оріана". Завод спеціалізується на виробництві хлору, каустичної соди, вінілхлориду, етилену, поліетилену і пропилену. Власником "Карпатнафтохіму" раніше був російський "Лукойл", зараз – нідерландська Karpaty Chemical, бенефіціари якої Ільхам Мамедов та Ігор Щуцький купили завод у "Лукойлу" після того, як він потрапив під санкції.

Після початку російського вторгнення "Карпатнафтохім" зупинив роботу.