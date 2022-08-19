"Укрзалізниця" вивела у простій 12 тисяч робітників

Майже 12 тисяч працівників "Укрзалізниці" перебувають у простої. Загалом у компанії працюють 230 тисяч осіб.

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін в інтерв’ю "Суспільному".

"У нас наразі таких (працівників, що перебувають у простої, – ред.) менше 12 тисяч на всю велику компанію у 230 тисяч осіб. І чимало таких співробітників залишається на територіях, де ми вже не проводимо перевезення, а вони отримують 2/3 від посадового окладу і перебувають у простої", – зазначив він.

За словами очільника компанії, цих співробітників мотивують швидше приїхати на територію, де "Укрзалізниця" може дати їм роботу.

"Я чимало спілкуюся з працівниками, коли, наприклад, заїжджаю в Краматорськ, Слов'янськ — там, де у нас є вокзали, там, де залишається більше 1000 наших працівників. Вони не хочуть виїжджати. Вони вирішили, що залишаться там. Але для нас важливо, щоб люди поверталися до роботи", – наголосив Камишін.

Як повідомлялося, в "Укрзалізниці" прогнозують, що компанія завершить 2022 рік зі збитками на рівні кількох сотень мільйонів гривень.