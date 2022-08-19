Аграрії зібрали понад 23 мільйони тонн зерна нового врожаю, – Мінагрополітики

В Україні зібрали вже 23,4 млн тонн нового врожаю з площі 6,1 млн га (55%).

За даними Мінагрополітики, пшениці зібрано 91%, ячменю – 96%, гороху – 97%, озимого ріпаку – 98%.

Лідерами зі збору врожаю є Миколаївська, Одеська, Волинська, Дніпропетровська та Кіровоградська області.

Водночас найвища урожайність зернових та зернобобових культур в аграріїв Хмельниччини – 62 ц/га.

Загалом намолочено 23,4 млн тонн зерна, зокрема:

пшениці обмолочено 4,3 млн га (91%), намолочено 17,4 млн тонн при врожайності 40,4 ц/га;

ячменю обмолочено 1,5 млн га (96 %), намолочено 5,3 млн тонн при врожайності 34,5 ц/га;

гороху обмолочено 108 тис. га (97 %), намолочено 243,7 тис. тонн при врожайності 22,6 ц/га;

проса обмолочено 3,2 тис. га (7%), намолочено 7,7 тис. тонн при врожайності 23,9 ц/га.

Крім того, збирання озимого ріпаку проведено на площі 1,07 млн га (98%), намолочено 3,1 млн тонн насіння при врожайності 28,4 ц/га.

Як повідомлялося, Мінагрополітики прогнозує урожай зернових та олійних культур цьогоріч на рівні 65-67 млн тонн.