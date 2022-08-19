Продажі комбайнів в Україні впали до мінімуму за 7 років

За сім місяців 2022 року купівля аграріями нових зернозбиральних комбайнів зменшилася у 2,4 рази в порівнянні до аналогічного періоду минулого року, і цей показник є найменшим з 2015 року.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

Так, у першій половині року аграрії придбали 267 одиниць зернозбиральних комбайнів різних потужностей та брендів. Лідерами стали Дніпропетровська та Запорізька області – 36 та 25 одиниць відповідно.

"Аналізуючи помісячну купівлю і показники на початку поточного року, варто відзначити доволі непогані передумови для зростання на ринку, або ж як мінімум втриманню показника минулого року, але військові дії внесли свої корективи, і у багатьох аграріїв виникли проблеми з фінансуванням, доступністю коштів, було знищено чи вкрадено техніку, або поля з врожаєм знаходяться на окупованих територіях чи спалені", – пояснює координатор комітету техніки УКАБ Олег Нестеров.

Зазначається, що місячні показники продажів в пікові періоди теж показали суттєвий спад в 2-3,5 рази.

За словами Нестерова, загалом подібна ситуація на ринку спостерігається і серед інших видів техніки, – просідання більш ніж вдвічі відбулося в закупівлі тракторів.

"Відчутно, що у аграріїв починає все більше поглиблюватися проблема з фінансами: дорога логістика, ресурси та ряд інших факторів суттєво впливають на ціну продукції, яка часом нижче собівартості і, відповідно, аграрії вже працюють у збиток.

Тому в сьогоднішніх умовах обмеженого фінансування, відновлення податкових перевірок і штрафів не сприяють вкладанню коштів в оновлення парку техніку", – зазначив він.

Як повідомлялося, ООН оцінила збитки українських аграрії внаслідок війни у $6 млрд.