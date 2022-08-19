Придбаний для ЗСУ супутник ICEYE залишиться у повній власності України

Супутник компанії ICEYE, який фонд волонтера та шоумена Сергія Притули придбав 18 серпня, залишатиметься у повній власності України навіть після завершення оплаченого терміну доступу до бази даних до закінчення терміну його функціональності на орбіті.

Про це йдеться у повідомленні компанії EOS Data Analytics, засновником якої є бізнесмен Макс Поляков, залучений до підготовки укладання угоди.

Відповідно до угоди благодійного фонду Притули та фінської компанії ICEYE, українська сторона отримує і супутник, і доступ до бази даних сузір’я супутників.

У EOS Data Analytics зазначають, що придбаний супутник ICEYE працює над територією України виключно для досягнення цілей та виконання завдань ЗСУ. У час, коли супутник буде не над Україною, країна гарантовано отримуватиме дані завдяки доступу до решти супутників ICEYE.

За умовами угоди, супутник застрахований і прогарантований компанією ICEYE. У разі технічної несправності ICEYE має надати Україні ідентичний супутник. Знімки з супутника отримує лише Україна як його власник.

Як повідомлялося, український волонтер Сергій Притула, засновник однойменного благодійного фонду, повідомив, що заощаджені в рамках акції "Народний байрактар" кошти – понад 600 млн грн – було витрачено на купівлю космічного супутника для української армії.