Придбаний для ЗСУ супутник ICEYE залишиться у повній власності України

Супутник компанії ICEYE, який фонд волонтера та шоумена Сергія Притули придбав 18 серпня, залишатиметься у повній власності України навіть після завершення оплаченого терміну доступу до бази даних до закінчення терміну його функціональності на орбіті.

Про це йдеться у повідомленні компанії EOS Data Analytics, засновником якої є бізнесмен Макс Поляков, залучений до підготовки укладання угоди.

Відповідно до угоди благодійного фонду Притули та фінської компанії ICEYE, українська сторона отримує і супутник, і доступ до бази даних сузір’я супутників.

У EOS Data Analytics зазначають, що придбаний супутник ICEYE працює над територією України виключно для досягнення цілей та виконання завдань ЗСУ. У час, коли супутник буде не над Україною, країна гарантовано отримуватиме дані завдяки доступу до решти супутників ICEYE.

За умовами угоди, супутник застрахований і прогарантований компанією ICEYE. У разі технічної несправності ICEYE має надати Україні ідентичний супутник. Знімки з супутника отримує лише Україна як його власник.

Як повідомлялося, український волонтер Сергій Притула, засновник однойменного благодійного фонду, повідомив, що заощаджені в рамках акції "Народний байрактар" кошти – понад 600 млн грн – було витрачено на купівлю космічного супутника для української армії

Поляков (14) супутник (156) Притула Сергій (3)
Шо за бред.
Кто то не разобрался в том что именно купили. Там не один спутник, и конечно речь не идет о полном владении, а лишь о услуге. Полное владение это получение снимков любой точки планеты, это во первых, а во вторых один спутник нафиг не нужен, потому что важны снимки конкретных территорий и как можно чаще - со всей группировки тоесть.
19.08.2022 15:12 Відповісти
ну то супутники запускають до космосу щоб потім їх там продавати всі про це знають ****
19.08.2022 15:22 Відповісти
нахер тебе знать, может тебе фотки прислать)) если Притуле не доверяли он бы не собирал под млрд.
19.08.2022 15:34 Відповісти

