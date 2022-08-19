Естонія офіційно запропонує Єврокомісії запровадити восьмий пакет санкцій проти РФ

Естонія зробить офіційну пропозицію Європейської комісії щодо запровадження восьмого пакету санкцій проти Росії, який включатиме розширені санкції в економічному, енергетичному та торговому секторах, а також персональні санкції.

Про це повідомляє ERR із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ країн.

Водночас у відомстві не розкрили конкретних деталей щодо восьмого пакету санкцій.



Крім того, зазначається, що Естонія також хотіла б, що обмеження значно поширилися і на поїздки громадян Росії до Європи.



Міністр закордонних справ країни Урмас Рейнсалу наголосив, що Таллінн домагатиметься політичного консенсусу у всьому шенгенському візовому просторі, щоб запровадити додаткові санкції проти російських громадян, як це напередодні зробила сама Естонія.



"Як міністр закордонних справ, я закликаю уряди інших європейських країн запровадити додаткові внутрішні санкції, щоб зупинити поїздки громадян держави-агресора Росії до Європи, та спільно працювати над закриттям шенгенської візової зони для російських громадян", – наголосив він.

Як повідомлялося, Естонія з 18 серпня припинила пропускати російських громадян з шенгенськими візами, які видала країна. Рішення про цю заборону ухвалили ще 11 серпня.