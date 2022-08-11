Естонія заборонила в’їзд росіянам з виданими цією країною шенгенськими візами

Естонія заборонить в’їзд на свою територію громадянам Росії із шенгенськими візами, виданими естонським урядом.

Про це на пресконференції заявив міністр закордонних справ країни Урмас Рейнсалу, повідомляє видання Delfi.

Міністр пояснив, що це обмеження набуде чинності вже за тиждень і застосовуватиметься до шенгенських віз, виданих Естонією громадянам Росії. При цьому візи залишаться чинними, але їх власники будуть перебувати під санкціями і їм не буде дозволено в'їзд до Естонії.

Водночас залишаться винятки для:

осіб, які працюють у дипломатичному представництві;

осіб, чия робота пов'язана з міжнародними перевезеннями;

осіб, прибуття яких пов'язане з гуманітарними причинами;

осіб, які відвідують родича, що живе в Естонії;

осіб, які мають право на вільне пересування ЄС.

Рейнсалу наголосив, що попри винятки в'їзд до країни буде заборонено левовій частині громадян Росії, яким візи були видані саме Естонською Республікою. Водночас наразі це не стосується віз, виданих іншими країнами Шенгенської угоди. За словами естонського міністра, цей аспект буде обговорюватися докладніше наступного тижня.

Він додав, що уряд Естонії також вирішив уточнити рішення, пов'язане з російськими студентами, візи яких закінчуються раніше, ніж термін їхнього навчання. Ті студенти, які не встигли довчитися, отримають продовження посвідки на рік. Кількість таких студентів – близько 50 осіб.

Як повідомлялося, Естонія не видає туристичні візи росіянам з весни. Наприкінці липня уряд Естонії заборонив надавати громадянам РФ тимчасові дозволи на проживання або візи з метою навчання.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав країни Заходу заборонити в’їзд усім громадянам Росії.

Перед цим прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін виступила за обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні.

Також повідомлялося, що Болгарія на невизначений термін зупиняє видачу росіянам туристичних віз та віз для власників нерухомості.

До того посольство Латвії в Росії на невизначений термін припинило видачу всіх віз для громадян Росії.