Інспекція ядерного регулювання заборонила запускати два блоки Запорізької АЕС

Державна інспекція з ядерного регулювання внесла зміни до ліцензій на експлуатацію енергоблоків 1 та 2 "Запорізької АЕС", які передбачають зупинку генерації електроенергії.

Відповідний наказ №501 від 18 серпня підписано виконуючим обов’язки голови Держатомрегулювання – Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки Олегом Коріковим, повідомляє пресслужба відомства.

"Згідно із наказом, експлуатація енергоблока №1 Запорізької АЕС здійснюється експлуатуючою організацією у станах "перевантаження палива" - "холодний зупин". Наказ також визначає, що експлуатація енергоблока №2 Запорізької АЕС здійснюється у стані "холодний зупин", – зазначається у повідомленні.

Підставою для внесення змін стали заява "ДП НАЕК "Енергоатом" та подані разом з нею документи, а також постанова Колегії Держатомрегулювання від 4 серпня "Про поточний стан безпеки енергоблоків Запорізької АЕС в умовах окупації військовими РФ".

"Визначені наказом стани експлуатації енергоблоків №1 і №2 Запорізької АЕС, відповідно до наданих документів ДП НАЕК "Енергоатом" та експертних висновків Держатомрегулювання, є оптимальними в умовах окупації ЗАЕС російськими військами", – зазначається у повідомленні.

Читайте також: Окупанти найближчим часом збираються відключити ЗАЕС від енергосистеми України, – "Енергоатом"

Як повідомлялося, напередодні Держатомрегулювання попереджало, що зупинка усіх енергоблоків Запорізької АЕС через дії російських військових та втрата усіх джерел електроживлення може призвести до виходу з ладу систем охолодження та пошкодження активної зони реакторної установки і виходу радіоактивних речовин у навколишнє середовище.

Тому при зупинці усіх енергоблоків має бути забезпечене стійке зовнішнє енергопостачання. Наразі, внаслідок обстрілів російськими військами, пошкоджені три з чотирьох ліній, які з’єднують АЕС з енергосистемою України. У разі пошкодження четвертої лінії – станція втратить можливість отримувати електроенергію для власних потреб.

Перед цим російське військове керівництво пригрозило зупинити роботу Запорізької атомної електростанції шляхом виведення до "холодного резерву" 5 та 6 енергоблоків – єдиних, що наразі генерують електроенергію.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.