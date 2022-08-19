"Київстар" купив медичний сервіс Helsi

Найбільший мобільний оператор України "Київстар" придбав контрольну частку в найбільшій медичній інформаційній системі Helsi.

Про це повідомила материнська компанія "Київстар" Veon, не розкриваючи вартості угоди, пише "Forbes Україна".

ПрАТ "Київстар" належить 69,99% у ТОВ "Хелсі Україна", зареєстрованому 6 липня 2022 року, свідчать дані YouControl. Кінцевий бенефіціарний власник компанії – Самвел Акобян, який володіє часткою у 26,9% через ТОВ "Українська інвестиційна платформа". Йому також належить 100% ТОВ "Хелсі ЮА", на яке оформлено торгову марку сервісу.

За оцінкою Forbes, поточна вартість Helsi, з огляду на публічні фінансові показники компанії та мультиплікатори для медичної індустрії, може складати $10 млн. У довоєнний час, з урахуванням покриття, ніші та клієнтської бази, сервіс міг коштувати $30-40 млн.

Сервісом Helsi станом на серпень 2022 року користуються 23 млн пацієнтів та 1300 клінік. Від початку року кількість користувачів зросла на 11%.

Медичну інформаційну систему Helsi почали розробляти у 2016 році. Спочатку в межах медреформи вона дала змогу лікарям та пацієнтам укладати декларації. Нині сервіс дозволяє записатися до лікаря, переглядати історії відвідувань і медичні документи, отримувати електронні рецепти й віддалену відеоконсультацію.

Співзасновником компанії виступив підприємець Артем Михайлюк, з серпня 2022 року народний депутат від партії "Слуга народу". Після участі в парламентських виборах у 2019 році, у жовтні, він повідомив, що припинив роботу в компанії.

Серед інших засновників Helsi називають підприємців та менеджерів Євгена Донця, чинного виконавчого директора компанії, Ярослава Іваненка, відповідального за розвиток продукту, і технічного директора Євгена Губича.

Helsi – ключовий гравець на ринку медичних інформаційних систем, що працюють насамперед із державними лікарнями. Вони приносять основний заробіток сервісу, сплачуючи підписку від $10 за одного активного лікаря-користувача.

На сьогодні послугами користуються більш ніж 49 000 лікарів всієї України. У 2020 році виторг сервісу склав 23,4 млн грн, серед яких частка держзакупівель – 71%.