"Київстар" купив медичний сервіс Helsi
Найбільший мобільний оператор України "Київстар" придбав контрольну частку в найбільшій медичній інформаційній системі Helsi.
Про це повідомила материнська компанія "Київстар" Veon, не розкриваючи вартості угоди, пише "Forbes Україна".
ПрАТ "Київстар" належить 69,99% у ТОВ "Хелсі Україна", зареєстрованому 6 липня 2022 року, свідчать дані YouControl. Кінцевий бенефіціарний власник компанії – Самвел Акобян, який володіє часткою у 26,9% через ТОВ "Українська інвестиційна платформа". Йому також належить 100% ТОВ "Хелсі ЮА", на яке оформлено торгову марку сервісу.
За оцінкою Forbes, поточна вартість Helsi, з огляду на публічні фінансові показники компанії та мультиплікатори для медичної індустрії, може складати $10 млн. У довоєнний час, з урахуванням покриття, ніші та клієнтської бази, сервіс міг коштувати $30-40 млн.
Сервісом Helsi станом на серпень 2022 року користуються 23 млн пацієнтів та 1300 клінік. Від початку року кількість користувачів зросла на 11%.
Медичну інформаційну систему Helsi почали розробляти у 2016 році. Спочатку в межах медреформи вона дала змогу лікарям та пацієнтам укладати декларації. Нині сервіс дозволяє записатися до лікаря, переглядати історії відвідувань і медичні документи, отримувати електронні рецепти й віддалену відеоконсультацію.
Співзасновником компанії виступив підприємець Артем Михайлюк, з серпня 2022 року народний депутат від партії "Слуга народу". Після участі в парламентських виборах у 2019 році, у жовтні, він повідомив, що припинив роботу в компанії.
Серед інших засновників Helsi називають підприємців та менеджерів Євгена Донця, чинного виконавчого директора компанії, Ярослава Іваненка, відповідального за розвиток продукту, і технічного директора Євгена Губича.
Helsi – ключовий гравець на ринку медичних інформаційних систем, що працюють насамперед із державними лікарнями. Вони приносять основний заробіток сервісу, сплачуючи підписку від $10 за одного активного лікаря-користувача.
На сьогодні послугами користуються більш ніж 49 000 лікарів всієї України. У 2020 році виторг сервісу склав 23,4 млн грн, серед яких частка держзакупівель – 71%.
Все те же олигархические схемы паразитирования...
Усих поставили перед фактом.
"Гроші ходять за пацієнтом" - виходить гроші бюджету ідуть власникам Хелсі.
Лікарні самі визначають та обирають з чим працювати. Є багато інших. Це просто найуспішніша яку сильно просувало міністерство діджиталізації.
Сімейні лікарі задоволені. Незадоволені лікарі в лікарнях. Бо там не пройшла подальша реформа " докторші смерть". ну а шо хотіли - шоб стєпашка із сосною рабочою вам медицину реформували?
Запис за 2-3 неділі до дільничого, до спеціаліста ще 2-3 неділі - померти за цей час можна ...
Те що є черговість, по талонах, це добре. Усе інше для лікарів, а не для пацієнта.
Як зараз працює термінова допомога, навіть не уявляю - поки що не попадав.