БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
4 904 15

"Київстар" купив медичний сервіс Helsi

helsi

Найбільший мобільний оператор України "Київстар" придбав контрольну частку в найбільшій медичній інформаційній системі Helsi.

Про це повідомила материнська компанія "Київстар" Veon, не розкриваючи вартості угоди, пише "Forbes Україна".

ПрАТ "Київстар" належить 69,99% у ТОВ "Хелсі Україна", зареєстрованому 6 липня 2022 року, свідчать дані YouControl. Кінцевий бенефіціарний власник компанії – Самвел Акобян, який володіє часткою у 26,9% через ТОВ "Українська інвестиційна платформа". Йому також належить 100% ТОВ "Хелсі ЮА", на яке оформлено торгову марку сервісу.

За оцінкою Forbes, поточна вартість Helsi, з огляду на публічні фінансові показники компанії та мультиплікатори для медичної індустрії, може складати $10 млн. У довоєнний час, з урахуванням покриття, ніші та клієнтської бази, сервіс міг коштувати $30-40 млн.

Сервісом Helsi станом на серпень 2022 року користуються 23 млн пацієнтів та 1300 клінік. Від початку року кількість користувачів зросла на 11%.

Медичну інформаційну систему Helsi почали розробляти у 2016 році. Спочатку в межах медреформи вона дала змогу лікарям та пацієнтам укладати декларації. Нині сервіс дозволяє записатися до лікаря, переглядати історії відвідувань і медичні документи, отримувати електронні рецепти й віддалену відеоконсультацію.

Читайте також: РНБО поки не розглядає питання націоналізації активів "Альфа-Груп", – Данілов

Співзасновником компанії виступив підприємець Артем Михайлюк, з серпня 2022 року народний депутат від партії "Слуга народу". Після участі в парламентських виборах у 2019 році, у жовтні, він повідомив, що припинив роботу в компанії.

Серед інших засновників Helsi називають підприємців та менеджерів Євгена Донця, чинного виконавчого директора компанії, Ярослава Іваненка, відповідального за розвиток продукту, і технічного директора Євгена Губича.

Helsi – ключовий гравець на ринку медичних інформаційних систем, що працюють насамперед із державними лікарнями. Вони приносять основний заробіток сервісу, сплачуючи підписку від $10 за одного активного лікаря-користувача.

На сьогодні послугами користуються більш ніж 49 000 лікарів всієї України. У 2020 році виторг сервісу склав 23,4 млн грн, серед яких частка держзакупівель – 71%.

Автор: 

Київстар (293) медицина (640) Фрідман Михайло (147)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Вообще не понимаю. Этот сервис должен быть государственным. Отличный бизнес - сделать платформу обязательной к использованию, а потом на этом зарабатывать...
Все те же олигархические схемы паразитирования...
показати весь коментар
19.08.2022 18:27 Відповісти
+3
А Київстар вже український
показати весь коментар
19.08.2022 17:00 Відповісти
+3
касапи
показати весь коментар
19.08.2022 23:44 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А Київстар вже український
показати весь коментар
19.08.2022 17:00 Відповісти
Перша думка була така ж. А хто ж власник Київстар ?
показати весь коментар
19.08.2022 21:07 Відповісти
касапи
показати весь коментар
19.08.2022 23:44 Відповісти
PS:небідні касапи які намагаються отримати українські паспорти ,а можливо за сприяння з ОПи вже отримали...
показати весь коментар
19.08.2022 23:47 Відповісти
Вообще не понимаю. Этот сервис должен быть государственным. Отличный бизнес - сделать платформу обязательной к использованию, а потом на этом зарабатывать...
Все те же олигархические схемы паразитирования...
показати весь коментар
19.08.2022 18:27 Відповісти
+5
Усих поставили перед фактом.
"Гроші ходять за пацієнтом" - виходить гроші бюджету ідуть власникам Хелсі.
показати весь коментар
19.08.2022 21:06 Відповісти
Перш чим щось писати принаймні поцікавтесь як воно працює.
показати весь коментар
19.08.2022 23:08 Відповісти
Тобто ? Власники Хелсі процюють безоплатно на громадських правах ??
показати весь коментар
20.08.2022 10:28 Відповісти
Кхе кхе. Але це не обов'язкова платфорам.

Лікарні самі визначають та обирають з чим працювати. Є багато інших. Це просто найуспішніша яку сильно просувало міністерство діджиталізації.
показати весь коментар
19.08.2022 23:07 Відповісти
яку сильно просувало міністерство діджиталізації - до чого тоді Ваші попередні розумування ??
показати весь коментар
20.08.2022 10:26 Відповісти
Хочуть похерити ще один, взагалі то непоганий, сервіс. Падлюча зелена влада розвалює все, що є хорошого в Україні...
показати весь коментар
19.08.2022 20:34 Відповісти
Ця "рехформа" взагалі з "хелсі" зокрема нафіг нікому не потрібна. Робота лікарів значно ускладнилася, час на надання медичної допомоги людям обмежився, доступність меддопомоги зускладнилась. Фактично "похеряна",диспансеризація, профілактичні огляди, участковість.
показати весь коментар
20.08.2022 15:11 Відповісти
не треба ля-ля. Я тільки но вчора по електронному рецепту отримав безкоштовно ліки від підвищеного тиску на сто сімдесят гривень. Ніякої тобі черги, ніяких бумажок. Єдине, що виписані були упаковки по сто таблеток, а на аптечних складах є лише по девяносто. Подзвонив сімейному, та подзвонила своїй черговій медсестрі, за кілька хвилин прийшло два повідомлення - одне із відкликанням попереднього рецепту, а інше з новим рецептом.
Сімейні лікарі задоволені. Незадоволені лікарі в лікарнях. Бо там не пройшла подальша реформа " докторші смерть". ну а шо хотіли - шоб стєпашка із сосною рабочою вам медицину реформували?
показати весь коментар
20.08.2022 21:20 Відповісти
не треба ля-ля - дають не усім

Запис за 2-3 неділі до дільничого, до спеціаліста ще 2-3 неділі - померти за цей час можна ...

Те що є черговість, по талонах, це добре. Усе інше для лікарів, а не для пацієнта.

Як зараз працює термінова допомога, навіть не уявляю - поки що не попадав.
показати весь коментар
21.08.2022 14:51 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 