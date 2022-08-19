В Україну за пів року завезли легкових авто на $1,7 мільярда

У першому півріччі 2022 року в Україну було імпортовано 304,08 тис. легкових авто на суму майже $1,7 млрд.

Як повідомляє "Укравтопром", з цієї кількості новими були 18,32 тис. автомобілів, або 6%, вживаними – 285,76 тис. (94%).

Закупки нових автомобілів коштували імпортерам $363,3 млн. Митна вартість авто з пробігом становила більше $1,3 млрд.

Головними постачальниками нових легковиків в Україну були Китай (6,71 тис. штук), Японія (2,38 тис.) та Румунія (1,48 тис.).

Вживані автівки частіше купували в Німеччині (118,76 тис.),Франції (31,21 тис.), таПольщі (20,72 тис.).

Раніше повідомлялося, що в липні український автопарк поповнили майже 45,8 тис. вживаних легкових авто, що на 16% менше, ніж торік.