S&P підвищило кредитний рейтинг України в іноземній валюті

Міжнародне рейтингове агентство S&P підвищило довгостроковий та короткостроковий суверенні кредитні рейтинги України в іноземній валюті до CCC+C із SDSD. Прогноз щодо довгострокових рейтингів стабільний.

Про це повідомляє пресслужба агентства.

Зазначається, що Україна завершила реструктуризацію проблемного боргу, водночас її здатність обслуговувати борг залишається вразливою та залежить від сприятливих економічних умов.

Як додає агентство,український уряд реструктурував єврооблігації на суму у розмірі $22,6 млрд, а також єврооблігації з державною гарантією на суму близько $1,5 млрд після отримання з боку більшості держателів облігацій згоди на відтермінування виплат відсотків основної суми боргу на два роки.

Як повідомлялося, міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті з рівня "RD" (обмежений дефолт) до "CC" (імовірний дефолт).

Нагадаємо, 10 серпня Україна отримала згоду власників єврооблігацій для відстрочки виплат за ними та продовження строку погашення цінних паперів на два роки.

Раніше власники приблизно 91% умовної вартості ВВП-варрантів України також погодились на пропозицію українського уряду про відстрочку виплат та перегляд умов за цими цінними паперами.