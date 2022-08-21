Данія надасть Миколаєву техніку для відновлення
Данія надасть Миколаєву необхідну техніку для першочергового відновлення, зокрема екскаватори, самоскиди та навантажувачі.
Про це заявив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов під час зустрічі з міністром у справах міжнародного розвитку Данії Флемінгом Меллером Мортенсеном.
Також Чернишов подякував Данії за те, що вона не залишається осторонь проблем не лише Миколаєва, а й інших громад, та повідомив, що є домовленість про виділення коштів на підтримку Кременчука в підготовці до зими.
"Підтверджено попередні домовленості про виділення близько 100 млн данських крон, які плануємо використовувати через перевірений прозорий механізм фінансування реалізації спільних проєктів – NEFCO та DANIDA", – зазначив Чернишов.
Раніше повідомлялося, що Данія через механізм цивільного захисту ЄС запропонувала Україні 35 екскаваторів для відновлення пошкодженої та критично важливої інфраструктури по всій країні.
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