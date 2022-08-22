Прямі втрати економіки України через війну зросли до $113 мільярдів, – KSE

За останньою інформацією KSE Institute (Kyiv School of Economics), прямі втрати української економіки через війну вже сягають близько $113,5 млрд.

Про це в ефірі загальнонаціонального марафону повідомив керівник проєктів з підтримки реформ KSE Institute (Kyiv School of Economics) Максим Нефьодов, передає Укрінформ.

"Остання цифра прямих втрат української економіки від російської агресії становить близько $113,5 млрд. Є ще один напрямок наших досліджень – потреби у відновленні. І проєкт "Росія заплатить" активно розвивається саме в цьому напрямку", – сказав Нефьодов.

За його словами, наразі активно аналізуються зібрані за допомогою БПЛА та супутників знімки руйнувань і пошкоджень інфраструктури України, з тим, аби не тільки зафіксувати завдані збитки, а й запропонувати комплексні рішення з відновлення пошкоджених міст.

"Тут ми намагаємося підставити плече і центральним органам влади, і місцевому самоврядуванню. Коли почнеться відбудовування, ми хочемо, щоб не просто відновлювалася стара радянська інфраструктура. Ми хочемо, щоб ця інфраструктура була більш комфортною, відповідала сучасним принципам урбаністики та європейським стандартам. Адже Україна вже стала кандидатом у члени Євросоюзу, і ми маємо бути готовими до максимальної інтеграції", – зазначив Нефьодов.

У рамках проєкту "Росія заплатить" усі бажаючі можуть переглянути знімки зруйнованих та пошкоджених об’єктів та порівняти їх із зображеннями до того, як відбулося руйнування.

"Наступна стадія, до якої ми готуємося, – плануємо викладати світлини, як цей об'єкт вже відновлюється. І бажано, щоб це відновлення відбувалося на якісно новому технічному рівні", – додав Нефьодов.

Раніше повідомлялося, що Європейська Комісія надасть $21 млн Програмі розвитку ООН (ПРООН) для розчищення завалів зруйнованої інфраструктури, будівель та будинків в Україні, які часто містять вибухонебезпечні предмети.