Міненерго США анонсувало рекордний видобуток нафти у 2023 році

Починаючи з 2023 року США вироблятимуть рекордну кількість нафти.

Про це повідомила міністерка енергетики США Дженніфер Ґренголм, передає "Голос Америки".

"Йдеться про попит та задоволення. Коли Росія вторглась в Україну, глобальні ринки втратили мільйони барелів. Оскільки нафтою торгують глобально, ми повинні компенсувати цю втрачену кількість палива", – зазначила вона в інтерв'ю на каналі Fox News Sunday.

За словами глави Міненерго, США вироблятимуть до 2023 року 12,7 млн барелів нафти на добу, наразі ця цифра складає 12 млн.

Ґренголм додала, що рішення президента Байдена виділяти мільйон барелів на день зі Стратегічного нафтового резервного фонду та його заклики до нафтового сектора збільшити виробництво є ключовими для зниження цін на пальне.