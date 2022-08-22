Кількість нових боргів українців за час війни знизилася вдвічі, – "Опендатабот"

Із початку повномасштабної війни в Україні зафіксували 441 311 нових боргів, що вдвічі менше ніж за аналогічний період 2021 року.

Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Нові дані свідчать про те, що Єдиний реєстр боржників зупинив ріст за час повномасштабного вторгнення РФ. Для порівняння, за аналогічний період у 2021 році було зафіксовано майже 944 тис. виконавчих проваджень зі стягнення заборгованостей.

Найбільше зростання зафіксоване у категоріях:

штрафи за адміністративні правопорушення – +107 тисяч;

штрафи за порушення ПДР – +100 тисяч;

заборгованості за "комуналку" – + 52 тис.

5 серпня Мінцифри поновило роботу порталу відкритих даних, та Мін'юст, вперше з моменту вторгнення РФ у лютому, опублікував Єдиний реєстр боржників.

Потрапляння до реєстру може накласти на боржника низку обмежень, зокрема: заборона на виїзд з країни; блокування грошей на рахунках в банках та заборона відкривати нові рахунки; заборона на продаж і покупку авто та нерухомості, а також стягнення заборгованості з усіх офіційних доходів.