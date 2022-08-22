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Новини
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Ціни на газ у Європі перевищили $3000 за тисячу кубометрів (оновлено)

газ

Спотова ціна газу в Європі вранці в понеділок продовжила зростання після новини про новий ремонт на магістралі "Північний потік" та перевищила $2800 за тисячу кубометрів. Пізніше ціни перевалили за $3000.

Вартість найближчого (вересневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures у понеділок вранці досягла $2866 за тисячу кубометрів, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас вже вдень його вартість досягла $3024 за тисячу кубометрів.

Із початку серпня середня ціна на TTF склала $2230, у липні газ торгувався в середньому по $1764 за тисячу кубометрів. Історичний максимум ціни на газ у Європі було зафіксовано 7 березня цього, коли за квітневий ф'ючерс у якийсь момент давали $3898.

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері російський "Газпром" повідомив, що повністю призупинить постачання газу до Німеччини трубопроводом "Північний потік" з 31 серпня щонайменше по 2 вересня. Компанія пояснює припинення роботи трубопроводу необхідністю зупинити останній працюючий газоперекачувальний агрегат Trent 60 на три доби для проведення технічного обслуговування та планово-попереджувальних робіт.

Як повідомлялося, раніше російський "Газпром" офіційно відмовився забирати відремонтовану турбіни для газопроводу "Північний потік", яка зараз знаходиться у Німеччині, вимагаючи скасування запроваджених щодо Росії санкцій.

Раніше російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшилось із 40% до 20% від його потужності.

Водночас російський "Газпром" заднім числом оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.

Автор: 

газ (8010) Газпром (2563) Європа (581) ціни (3584) Північний потік (1086)


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Топ коментарі
+3
з такими темпами ,скоро за дохлогокацапа будуть давать не жигулі , а Мерседес.
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22.08.2022 10:39 Відповісти
+2
ВІД ДОХЛОГО ВІСЛЮКА ВУХА.

КАЦАПСТАН ПРОДАЄ ГАЗ ПО 200-300 ДОЛЛАРІВ У ЄВРОПІ, ЗГІДНО ДОВГОСТРОКОВИМ КОНТРАКТАМ.

А ОТ НА БІРЖІ - ЦЕ ТАК, ТАКА ЦІНА. АЛЕ ТАМ КАЦАПСЬОГО ГАЗУ АБО ВЗАГАЛІ НЕМАЄ, АБО ДУЖЕ МАЛЕНЬКА ЧАСТИНКА.

А НІМЦІ НЕХАЙ ПОДЯКУЮТЬ ШРЕДЕРУ ЗА ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-1, ІМЕННО ВІН ПОСАДИВ НІМЕЧЧИНУ НА ГАЗОВУ ІГЛУ В КАЦАПСТАНІ. ТЕПЕР ЖЕ НЕХАЙ ОПЛАЧУЮТЬ СВОЇ ПОМИЛКИ.
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22.08.2022 12:26 Відповісти
+1
ага, зараз. це гроші для вождя імперії та елітних шісток. звичайне бидло обійдеться повідомленням "прапал безвести". навіть "жигулі" тільки самим везучим.
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22.08.2022 11:20 Відповісти
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з такими темпами ,скоро за дохлогокацапа будуть давать не жигулі , а Мерседес.
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22.08.2022 10:39 Відповісти
ага, зараз. це гроші для вождя імперії та елітних шісток. звичайне бидло обійдеться повідомленням "прапал безвести". навіть "жигулі" тільки самим везучим.
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22.08.2022 11:20 Відповісти
ВІД ДОХЛОГО ВІСЛЮКА ВУХА.

КАЦАПСТАН ПРОДАЄ ГАЗ ПО 200-300 ДОЛЛАРІВ У ЄВРОПІ, ЗГІДНО ДОВГОСТРОКОВИМ КОНТРАКТАМ.

А ОТ НА БІРЖІ - ЦЕ ТАК, ТАКА ЦІНА. АЛЕ ТАМ КАЦАПСЬОГО ГАЗУ АБО ВЗАГАЛІ НЕМАЄ, АБО ДУЖЕ МАЛЕНЬКА ЧАСТИНКА.

А НІМЦІ НЕХАЙ ПОДЯКУЮТЬ ШРЕДЕРУ ЗА ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-1, ІМЕННО ВІН ПОСАДИВ НІМЕЧЧИНУ НА ГАЗОВУ ІГЛУ В КАЦАПСТАНІ. ТЕПЕР ЖЕ НЕХАЙ ОПЛАЧУЮТЬ СВОЇ ПОМИЛКИ.
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22.08.2022 12:26 Відповісти
Звідки .? Кацапи на цьому нічого не заробляють . Бо самі ж собі зробили харакірі , перекривши в Європу газ . Ціна саме тому й виросла . Відкриють кран - ціна впаде . .
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22.08.2022 16:05 Відповісти
Европейцам нужно продолжать целовать )(уйла в опу.
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22.08.2022 12:18 Відповісти
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22.08.2022 12:52 Відповісти
Глянув на на процент споживання газу в ЄС, то населення споживає 30% на опалення приготування їжі, 40% споживає хімічна та інша промисловість, а решту 30% споживають електростанції, якщо трішки напрястися то генерацію на газу можна виключити, повернувши використання на ТЕЦ вугілля або нафти, все ж буде дешевше аніж спалювати газ по 3000$ за 1000 кубів, щоб генерувати електроенергію.
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22.08.2022 14:05 Відповісти
Догрались європейці із залежністю від енергоносіїв.
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22.08.2022 16:39 Відповісти
Ціни на природний газ у США піднялися до чергового 14-річного максимуму в понеділок, при цьому передмісячний газ Nymex (NG1:COM) +3,1% до 9,634 долара/MMBtu, оскільки європейські ціни побили рекорди, злетівши до 15-кратного зростання середньої ціни на літній час.

Сплеск цін у США відбувається, незважаючи на прогнози Національної метеорологічної служби, які показують більш м'які температури та послаблюють внутрішній попит, оскільки останні хвилі спеки закінчуються в Техасі та інших місцях.
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22.08.2022 21:48 Відповісти
Європейська базова ціна в еквівалентах MMBTU зараз становить майже $70/MMBtu - приблизно в сім разів вище американських еталонних цін. Очікується, що цей широкий ціновий диференціал витягне більше експорту СПГ з Америки до Європи, які вже знаходяться на рекордних максимумах, оскільки ЄС прагне замінити якомога більше російського трубопровідного газу.
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23.08.2022 01:51 Відповісти
Вже треба думати як зробити зими теплими на планеті. Льодяний період людству ні до чого, тим більш зараз.
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23.08.2022 06:23 Відповісти
Ти до школи взагалі не ходив чи під час уроків курив десь за стадіоном?
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23.08.2022 08:14 Відповісти

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