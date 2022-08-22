Ціни на газ у Європі перевищили $3000 за тисячу кубометрів (оновлено)

Спотова ціна газу в Європі вранці в понеділок продовжила зростання після новини про новий ремонт на магістралі "Північний потік" та перевищила $2800 за тисячу кубометрів. Пізніше ціни перевалили за $3000.

Вартість найближчого (вересневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures у понеділок вранці досягла $2866 за тисячу кубометрів, передає Інтерфакс-Україна.

Водночас вже вдень його вартість досягла $3024 за тисячу кубометрів.

Із початку серпня середня ціна на TTF склала $2230, у липні газ торгувався в середньому по $1764 за тисячу кубометрів. Історичний максимум ціни на газ у Європі було зафіксовано 7 березня цього, коли за квітневий ф'ючерс у якийсь момент давали $3898.



Нагадаємо, у п'ятницю ввечері російський "Газпром" повідомив, що повністю призупинить постачання газу до Німеччини трубопроводом "Північний потік" з 31 серпня щонайменше по 2 вересня. Компанія пояснює припинення роботи трубопроводу необхідністю зупинити останній працюючий газоперекачувальний агрегат Trent 60 на три доби для проведення технічного обслуговування та планово-попереджувальних робіт.

Як повідомлялося, раніше російський "Газпром" офіційно відмовився забирати відремонтовану турбіни для газопроводу "Північний потік", яка зараз знаходиться у Німеччині, вимагаючи скасування запроваджених щодо Росії санкцій.

Раніше російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшилось із 40% до 20% від його потужності.

Водночас російський "Газпром" заднім числом оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.