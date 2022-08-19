"Газпром" попередив про повну зупинку "Північного потоку" на три дні

Російський "Газпром" повністю призупинить постачання газу до Німеччини трубопроводом "Північний потік" з 31 серпня щонайменше по 2 вересня.

Про це офіційно повідомила пресслужба російського газового монополіста.

"Газпром" пояснює припинення роботи трубопроводу необхідністю зупинити останній працюючий газоперекачувальний агрегат Trent 60 на три доби для проведення технічного обслуговування та планово-попереджувальних робіт.

"Комплекс регламентних робіт згідно з чинним контрактом на технічне обслуговування буде виконано спільно з фахівцями компанії Siemens", – запевнили у російській компанії.

"На період технічного обслуговування ДПА Trent 60 DLE з 31 серпня по 2 вересня транспортування газу газопроводом "Північний потік" буде припинено на три доби. За фактом завершення робіт та відсутності технічних несправностей агрегату транспорт газу буде відновлено до рівня 33 млн. куб. м на добу", – обіцяє "Газпром".

Як повідомлялося, раніше російський "Газпром" офіційно відмовився забирати відремонтовану турбіни для газопроводу "Північний потік", яка зараз знаходиться у Німеччині, вимагаючи скасування запроваджених щодо Росії санкцій.

Раніше російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшилось із 40% до 20% від його потужності.

Водночас російський "Газпром" заднім числом оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.