"Газпром" попередив про повну зупинку "Північного потоку" на три дні

Російський "Газпром" повністю призупинить постачання газу до Німеччини трубопроводом "Північний потік" з 31 серпня щонайменше по 2 вересня.

Про це офіційно повідомила пресслужба російського газового монополіста.

"Газпром" пояснює припинення роботи трубопроводу необхідністю зупинити останній працюючий газоперекачувальний агрегат Trent 60 на три доби для проведення технічного обслуговування та планово-попереджувальних робіт.

"Комплекс регламентних робіт згідно з чинним контрактом на технічне обслуговування буде виконано спільно з фахівцями компанії Siemens", – запевнили у російській компанії.

"На період технічного обслуговування ДПА Trent 60 DLE з 31 серпня по 2 вересня транспортування газу газопроводом "Північний потік" буде припинено на три доби. За фактом завершення робіт та відсутності технічних несправностей агрегату транспорт газу буде відновлено до рівня 33 млн. куб. м на добу", – обіцяє "Газпром".

Читайте також: "Газпром" спалює призначений для "Північного потоку" газ, – ЗМІ

Як повідомлялося, раніше російський "Газпром" офіційно відмовився забирати відремонтовану турбіни для газопроводу "Північний потік", яка зараз знаходиться у Німеччині, вимагаючи скасування запроваджених щодо Росії санкцій.

Раніше російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшилось із 40% до 20% від його потужності.

Водночас російський "Газпром" заднім числом оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.

Европейцы сами добровлольно всунули себе в задницу российский газовый член-теперь наслаждаются когда им вертит путин. У Европейцев хватит ума сделать выводы?
20.08.2022 14:22
Сита Європа ігнорувала прогнози розвідок. Для європейського бізнесу торгівля з РФ приносила величезні прибутки. Так і не зчулись як попали в пастку кацапам. Вони і далі готові були платити величезні тарифи, бо турбувались за свій комфорт, свій електорат . Їм байдужа була доля Грузії, України, вони мовчи співчували, а навіть виявляли занепокоєність. Навіть бомбардування Ічкерії, Грузії, сирійського Алеппо, європейських правителів не протверезили. Вони далі були готові вести гешефт з державою-терористом. Пройде ще трохи часу і наступники пукіністів будуть проситись до відновлення відносин з Європою, будуть пропонувати помірні ціни, бо московію треба буде годувати, особливо їх 2 величезні мегаполіси- столиці москов і петербург. Вони ще не усвідомили, що європа таки їх добряче кинула, як і відвернувся весь цивілізований світ. І їхні теперішні примхи уже ніхто всерйоз не сприймає. Європейські країни поетапно проводять диверсифікацію поставок енергоресурсів і ще трохи часу і навіть самі симпатики кацапів (проплачені політики) скажуть "Адью", або ще пошлють дипломатично кацапів за їх морським флагманом.
20.08.2022 22:14
21.08.2022 00:24

