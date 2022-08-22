"Гарантований покупець" відсудив у "Укренерго" 650 мільйонів

Північний апеляційний госпсуд 16 серпня відмовився задовольнити апеляційну скаргу "Укренерго" та залишив без змін рішення, яким було частково задоволено позов держпідприємства "Гарантований покупець" до "Укренерго" та вирішено стягнути з відповідача на користь позивача 653,4 млн грн.

Про це повідомляє Finbalance.

Ця сума включає штраф, пеню, компенсацію інфляційних втрат, 3% річних, які були нараховані за несвоєчасне виконання зобов`язань за розрахунки за "зеленим" тарифом.

За даними "ГарПоку", на 15 серпня заборгованість "Укренерго" перед ним за "зеленим" тарифом становила 13,9 млрд грн (на 16 травня цей показник був 10 млрд грн, на кінець січня – 9,6 млрд грн).

Як повідомлялося, у серпні "Укренерго" отримало згоду держателів "зелених" євробондів на $825 млн на дворічну відстрочку виплат.