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Фінська компанія подала позов до "Росатому" на 2 мільярди євро

ханхіківі

Фінська енергокомпанія Fennovoima розпочала арбітражний розгляд щодо "Росатому" щодо проєкту будівництва АЕС "Ханхіківі-1".

Про це повідомив гендиректор компанії Йоахім Шпехт в інтерв'ю фінській Helsingin Sanomat, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, загальна сума вимог до "Росатому" становить близько 2 млрд євро, з яких 800 млн євро – це внесений Fennovoima авансовий платіж на користь RAOS Project (фінська структура "Росатому").

Шпехта додав, що "Росатом" ще на початку 2022 року попередив фінську сторону про можливі затримки у проєкті. Існував ризик перенесення проєкту на кілька років. Глава Fennovoima називає це однією з причин, чому Фінляндія відмовилася від будівництва АЕС "Ханхіківі-1".

На початку травня Fennovoima, 34% у якій належить "Росатому", в односторонньому порядку розірвала контракт із RAOS на будівництво АЕС "Ханхіківі-1". А наприкінці травня відкликала заявку на ліцензію для будівництва.

Fennovoima посилалася у своєму рішенні на те, що останніми роками спостерігалися значні затримки в реалізації проєкту, а розв'язана Росією повномасштабна війна проти України лише посилила ризики для нього.

Водночас "Росатом" розраховує у повному обсязі повернути витрати на проєкт АЕС "Ханхіківі". Як зазначив гендиректор компанії Олексій Лихачов, "Ростатом" також готовий звернутися до міжнародного арбітражу.

Автор: 

АЕС (819) Фінляндія (342) Росатом (145)


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