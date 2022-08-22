Українські аграрії значно погіршили прогноз врожаю через війну

Українська зернова асоціація оновила свій прогноз врожаю в поточному році, зменшивши його до 64,5 млн тонн із 69,4 млн тонн.

Як повідомляє пресслужба об’єднання, це пов'язано в першу чергу зі зменшенням майже на 1 млн га площ (із 19,1 млн га до 18 млн га), з яких можливо зібрати врожай.

"Попри завзятість та сміливість українських аграріїв є об'єктивні перешкоди для збору врожаю на замінованих, окупованих площах та знищених посівах", – зазначається у повідомленні.

Водночас УЗА очікує, що експорт з України за цих умов в 2022/2023 маркетинговому році все ж може скласти 32,8 млн тонн за умови збереження морського шляху експорту та розширення пропускної здатності переходів на кордонах України.

При цьому, при перехідних залишках на початку сезону в 26 млн тонн зернових та олійних, в 2022/2023 МР залишки складуть 30,5 млн т зернових та олійних.

Читайте також: Окупанти відбирають в українських фермерів мільйони тонн нового врожаю, – Мінагрополітики

У розрізі окремих культур УЗА прогнозує врожай пшениці в Україні цього року на рівні 19 млн тонн. При цьому перехідні запаси пшениці минулого врожаю складали більше 10 млн тонн. Експорт пшениці в 2022/2023 МР з врахуванням великих перехідних запасів може скласти близько 10 млн тонн пшениці, а перехідні запаси на кінець сезону складуть 12 млн тонн.

Прогноз врожаю ячменю теж знижено – до 5,4 млн тонн (в 2021 році – 10,1 млн тонн), а експорт в 2022/2023 МР можна очікувати на рівні 2 млн тонн.

Врожай кукурудзи в новому сезоні можна очікувати на рівні 24 млн тонн (в минулому році 37,6 млн тонн), при цьому експорт може скласти близько 10 млн тонн.

Прогноз врожаю соняшника не змінився і залишається на рівні 9 млн тонн (в 2021 році – 16,9 млн тонн), а експорт на рівні 6 млн тонн з врахування перехідних запасів з минулого сезону на рівні 5,8 млн тонн. Переробка соняшника на олію може сягнути 7 млн тонн (минулого сезону 10 млн тонн).

Врожай ріпаку попередньо склав 3 млн тонн (в 2021 – 2,9 млн тонн), при цьому експорт 2022/2023 МР очікується на рівні 2,8 млн тонн.

Врожай сої очікується на рівні 2,2 млн тонн (в 2021 – 3,5 млн тонн), а експорт 2022/2023 МР можна очікувати на рівні 1,8 млн тонн.

Як повідомлялося, Міністерство аграрної політики та продовольства прогнозує урожай зернових та олійних культур цьогоріч на рівні 65-67 млн тонн.

Своєю чергою Українська зернова асоціація прогнозувала, що цьогоріч Україна може отримати 69,4 млн тонн зернових та олійних з площі близько 19,1 млн га.

За даними Держстату, сумарний валовий збір зернових і зернобобових культур в Україні у 2021 році склав 86,01 млн тонн, що на 32,5% більше, ніж роком раніше. Зокрема, врожай пшениці склав 32,15 млн тонн (+29,2%), ячменю – 9,44 млн тонн (+23,6%), кукурудзи – в 42,11 млн тонн (+39%).

У 2021 році Україна експортувала зернових на суму $12,35 млрд.

Українська Зернова Асоціація (УЗА) – це об’єднання виробників, переробників та найбільших експортерів зерна, які щорічно експортують близько 90% української зернової продукції.