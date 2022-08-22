Ірландія отримала першу з початку повномасштабної війни партію українського зерна
Партія із 33 тис. тонн зерна, яка прибула до Ірландії з України цими вихідними, стала першою з початку повномасштабної війни Росії проти України в лютому.
Як повідомляється, 33 тис. тонн зерна досягли порту на західному узбережжі Ірландії в 20 серпня, вирушивши з Одеси 5 серпня разом з двома іншими суднами, які прямували до Туреччини та Великобританії, передає Euractiv.
Ця партія була однією з перших, що вирушила з України в рамках угоди про експорт зерна – "зернової ініціативи" – за посередництва ООН і Туреччини в липні.
Як повідомлялося, за 20 днів з початку роботи "зернового коридору" з українських морських портів вийшло 27 суден, на борту яких загалом було 670 тис. тонн агропродукції.
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