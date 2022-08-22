БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
311 1

Ірландія отримала першу з початку повномасштабної війни партію українського зерна

зерно,ірландія

Партія із 33 тис. тонн зерна, яка прибула до Ірландії з України цими вихідними, стала першою з початку повномасштабної війни Росії проти України в лютому.

Як повідомляється, 33 тис. тонн зерна досягли порту на західному узбережжі Ірландії в 20 серпня, вирушивши з Одеси 5 серпня разом з двома іншими суднами, які прямували до Туреччини та Великобританії, передає Euractiv.

Ця партія була однією з перших, що вирушила з України в рамках угоди про експорт зерна – "зернової ініціативи" – за посередництва ООН і Туреччини в липні. 

Як повідомлялося, за 20 днів з початку роботи "зернового коридору" з українських морських портів вийшло 27 суден, на борту яких загалом було 670 тис. тонн агропродукції.

Автор: 

зерно (1891) Ірландія (61)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Можно пить виски и танцевать рил.
Танцуют все!
показати весь коментар
22.08.2022 17:51 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 