Ірландія отримала першу з початку повномасштабної війни партію українського зерна

Партія із 33 тис. тонн зерна, яка прибула до Ірландії з України цими вихідними, стала першою з початку повномасштабної війни Росії проти України в лютому.

Як повідомляється, 33 тис. тонн зерна досягли порту на західному узбережжі Ірландії в 20 серпня, вирушивши з Одеси 5 серпня разом з двома іншими суднами, які прямували до Туреччини та Великобританії, передає Euractiv.

Ця партія була однією з перших, що вирушила з України в рамках угоди про експорт зерна – "зернової ініціативи" – за посередництва ООН і Туреччини в липні.

Як повідомлялося, за 20 днів з початку роботи "зернового коридору" з українських морських портів вийшло 27 суден, на борту яких загалом було 670 тис. тонн агропродукції.