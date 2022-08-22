Вартість військової допомоги Україні від США перевищила $10 мільярдів, – Держдеп

Після приходу до влади президента Джо Байдена США надали Україні зброю, боєприпаси та військове обладнання на загальну суму $10,6 млрд.

Про це держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив після офіційного оголошення про надання Україні додаткового пакету військової допомоги на $775 млн для протистояння агресії РФ, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Цей пакет довів загальний обсяг допомоги США в галузі безпеки, виділеної Україні з початку роботи нинішньої адміністрації, до приблизно $10,6 млрд", – сказав Блінкен.

Він зазначив, що допомога в галузі безпеки надходить Україні від понад 50 країн союзників та партнерів США.

Раніше Пентагон у повідомленні про додаткові поставки озброєння Україні на суму $775 млн уточнив, що цей пакет включає боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS, 16 гаубиць, 1 тис. одиниць переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin і 1 тис. ракет для протитанкових ракет.

Також США мають намір передати Києву протирадіолокаційні ракети, 15 розвідувальних безпілотників ScanEagle, 40 колісних бронемашин з посиленим протимінним захистом MRAP, джипи Humvee, захищені системи зв'язку, вибухівку, прилади нічного бачення, тепловізори, оптичні прилади та лазери.