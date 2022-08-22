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Мінреінтеграції звинуватило "Приватбанк" у блокуванні рахунків переселенців (оновлено)

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Вимоги "Приватбанку" до клієнтів з тимчасово окупованих територій (ТОТ) щодо актуалізації персональних даних та блокування їх рахунків у разі неможливості це зробити є неприпустимими.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє пресслужба міністерства.

Згідно з повідомленням, в останні тижні до Мінреінтеграції та громадських організацій надходять звернення від громадян – клієнтів АТ КБ "ПриватБанк", реєстрація місця проживання яких – ТОТ Донецької та Луганської областей. Люди скаржаться, що банк вимагає від них актуалізації персональних даних.

"За допомогою мобільного додатка "Приват24 або на сайті фінустанови клієнтам потрібно оновити інформацію щодо адреси проживання та додати документ, що підтверджує місце проживання. Додатково можуть вимагати копії документів, зокрема, довідки про взяття на облік ВПО (навіть якщо такі дані вже надавалися банку або клієнт не має статусу ВПО) "В окремих випадках вимагають прибути до відділення. Інакше попереджають, що протягом серпня заблокують рахунок", – йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що віце-прем'єр Ірина Верещук вважає подібні вимоги банку та блокування рахунків неприпустимим.

У зв'язку з цим Мінреінтеграції звернулося до НБУ з проханням розібратися в ситуації, що склалася в державному банку і вжити заходів реагування.

Також відомство звернулося безпосередньо до "Приватбанку" із закликом вжити заходів щодо припинення актуалізації даних та масового блокування рахунків клієнтів, реєстрація місця проживання яких – тимчасово окуповані території України, зокрема у Донецькій та Луганській областях.

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Своєю чергою у пресслужбі "Приватбанку" пояснили необхідність актуалізації даних клієнтів на тимчасово окупованих територіях та вимушених переселенців вимогами безпеки.

"Нам відомо про ситуацію, що склалася, і ми тісно співпрацюємо з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та "Донбас SOS" задля того, щоб зробити процедуру актуалізації даних клієнтів з ТОТ максимально зручною та доступною. Ми розуміємо, наскільки чутливою є тема тимчасово окупованих територій та вимушених переселенців для українського суспільства, але просили клієнтів оновити інформацію з міркувань безпеки, а не задля блокування рахунків", – запевняють у банку.

"Приватбанк" також обіцяє продовжити співпрацю з урядом, НБУ та неурядовими організаціями задля вдосконалення обовʼязкових для банків процедур верифікації клієнтів, які через війну опинилися на тимчасово окупованих ворогом територіях чи змушені евакуюватися у безпечні регіони країни.

Автор: 

банки (7031) рахунки (245) переселенці (472) Приватбанк (1788) Верещук Ірина (44) Міністерство реінтеграції (127)


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Верещук идешь к Шмыгалю и вирішуешь питання нахрена етот піар
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22.08.2022 19:33 Відповісти
А какое отношение премьер имеет к коммерческому банку? Люди не хотят вникать в суть вещей и живут по принципу- "взять и поделить".
Там реально есть проблемы. И связаны они с банковским законодательством, а оно само завязано еще и на международное банковское законодательство. И по большому счету никакой Шмыгаль или даже НБУ в этом вопросе-не указ. Там менеджмету Привата не формально требовать верификации, а придумать схему, что бы и аудит междунардный прйти и переселенцев не душить..
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22.08.2022 22:31 Відповісти
Это не "оммерческий", то "гос.банк"
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23.08.2022 01:27 Відповісти
Слушай, у тебя иногда в голове включаются тормоза, уж не знаю отчего.
Тех минимум.
1. В Украине -двухуровневая банковская система. Национальный банк и КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ.
2. С точки зрения и внутренного законодательства и международных требований к банкам -НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ какой формы собственности банк. Требования-одинаковы.
3. Если Шмыгаль, или кто-то в НБУ прямо заявит- "Не выполняете тредования cmpliance", произойдет только одно-банку позакрывают корсчета во всех банках мира.
4. Менеджменту Привата, надо иногда попу от стула поднимать и творчески подходить к решению вопросов, а не загонять проблему в угол.
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23.08.2022 13:17 Відповісти
Яких переселенців?Отих БРЕХУНІВ які НІКУДИ з лугандону не виїзжали і постійно живуть в своїх хатах та квартирах в луганську та донецьку?Які,в ДУПІ,вони переселенці?Про довідку переселенця вони згадували лише коли за БАБЛОМ їхали в Україну.А зараз,завдяки шмигалю та лазєбній, вони і довідку викинули,бо отримують кошти через обмінні пункти УВАГА! "Рєспубліканськіх банков" т.з.лнр та днр.
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23.08.2022 10:03 Відповісти
Переселенці не хотять ніде реєструватися, щоб бува військомат не зацікавити
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22.08.2022 19:45 Відповісти
"Люди скаржаться, що банк вимагає від них актуалізації персональних даних" - люди трохи охреневшие

"Ірина Верещук вважає подібні вимоги банку ... неприпустимим" - а вот эта тварь, участвовавшая в разминировании Чонгара и в сдаче "Азова" в плен - точно охреневшая
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23.08.2022 01:31 Відповісти
На оккупированных территориях запорожской и херсонской области в каждом более- менее заметном населённом пункте РАБОТАЕТ отделение приватбанка.Оккупанты активно используют клиентскую базу банка(а как иначе?в отделении сидит 3-4 перепуганных женщины).Конечно,надо бы данные посвежее для казней членов семей ЗСУ,отжима собственности уехавших и прочих референдумов.
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23.08.2022 09:15 Відповісти
Верещук НЕ ЦІКАВИТЬ те,що ці люди ВЖЕ ВОСЬМИЙ РІК отримують виплати з ПОРУШЕННЯМ 49 статті ЗАКОНУ про призначення цих виплат. Вони подали НЕ ДОСТОВІРНІ данні.Вони збрехали,що проживають на НЕ ОКУПОВАНІЙ територіі України.Вони як жили так і живуть в лугандоні.А тим хто постійно проживає на не окупованій територіі не БУДЕ СКЛАДНО зайти в банк та провести ідентифікацію.Цю пані не цікавить,що завдяки тупості,чи умислу, КМУ та пані Лазєбної банк платить гроші РЕАЛЬНО померлим в лугандоні,бо обміну інформацією НЕ МАЄ.У правовій державі вже давно б сиділи і шмигаль,і лазєбна за такі дії,а верещук за такі вимоги.Я вже не кажу про статтю - ФІНАНСУВАННЯ тероризму,бо гривні тих "липових" переселенців йдуть у БЮДЖЕТИ т.з.республік лугандону.Віце-прем'єр вимагає від ДЕРЖАВНОГО банку ПОРУШУВАТИ закон?Оце і є справжнє обличчя влади?Чи декого при владі?
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23.08.2022 09:56 Відповісти

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