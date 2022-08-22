Мінреінтеграції звинуватило "Приватбанк" у блокуванні рахунків переселенців (оновлено)

Вимоги "Приватбанку" до клієнтів з тимчасово окупованих територій (ТОТ) щодо актуалізації персональних даних та блокування їх рахунків у разі неможливості це зробити є неприпустимими.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє пресслужба міністерства.

Згідно з повідомленням, в останні тижні до Мінреінтеграції та громадських організацій надходять звернення від громадян – клієнтів АТ КБ "ПриватБанк", реєстрація місця проживання яких – ТОТ Донецької та Луганської областей. Люди скаржаться, що банк вимагає від них актуалізації персональних даних.

"За допомогою мобільного додатка "Приват24 або на сайті фінустанови клієнтам потрібно оновити інформацію щодо адреси проживання та додати документ, що підтверджує місце проживання. Додатково можуть вимагати копії документів, зокрема, довідки про взяття на облік ВПО (навіть якщо такі дані вже надавалися банку або клієнт не має статусу ВПО) "В окремих випадках вимагають прибути до відділення. Інакше попереджають, що протягом серпня заблокують рахунок", – йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що віце-прем'єр Ірина Верещук вважає подібні вимоги банку та блокування рахунків неприпустимим.

У зв'язку з цим Мінреінтеграції звернулося до НБУ з проханням розібратися в ситуації, що склалася в державному банку і вжити заходів реагування.

Також відомство звернулося безпосередньо до "Приватбанку" із закликом вжити заходів щодо припинення актуалізації даних та масового блокування рахунків клієнтів, реєстрація місця проживання яких – тимчасово окуповані території України, зокрема у Донецькій та Луганській областях.

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Своєю чергою у пресслужбі "Приватбанку" пояснили необхідність актуалізації даних клієнтів на тимчасово окупованих територіях та вимушених переселенців вимогами безпеки.

"Нам відомо про ситуацію, що склалася, і ми тісно співпрацюємо з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та "Донбас SOS" задля того, щоб зробити процедуру актуалізації даних клієнтів з ТОТ максимально зручною та доступною. Ми розуміємо, наскільки чутливою є тема тимчасово окупованих територій та вимушених переселенців для українського суспільства, але просили клієнтів оновити інформацію з міркувань безпеки, а не задля блокування рахунків", – запевняють у банку.

"Приватбанк" також обіцяє продовжити співпрацю з урядом, НБУ та неурядовими організаціями задля вдосконалення обовʼязкових для банків процедур верифікації клієнтів, які через війну опинилися на тимчасово окупованих ворогом територіях чи змушені евакуюватися у безпечні регіони країни.