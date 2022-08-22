БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 942 5

"Акордбанк" заперечує претензії з боку "Альфа-Банку"

акордбанк

Керівництво "Акордбанк" підтвердило, що знає про позов з боку "Альфа-Банк Україна" (Sense Bank), але підстав для вимог там не вбачають.

Про це БізнесЦензор повідомили в "Акордбанку".

"Так, дійсно про позов нам відомо. Але обставини справи не відповідають заявленим "Альфа-Банком". "Акордбанк" не має заборгованості перед "Альфа-Банком". Враховуючи, що відповідно до отриманої інформації від співробітників казначейства "Альфа-Банку", на початку військової агресії Росії проти України у них був відсутній гривневий еквівалент на повну суму $8 млн для повернення "Акордбанку", повертати валюту "Альфа-банку", кінцевими бенефіціарами якого є громадяни Російської Федерації – країни агресора, країни окупанта — не було підстав, тому угоду було закрито", - прокоментував Олексій Руднєв, голова правління "Акордбанку". - "Відповідно у "Альфа-Банку" проти розміщених в "Акордбанку" $8 млн залишився повний гривневий еквівалент цієї суми відповідно до раніше укладеної угоди свопу. А отже жодних порушень чинного законодавства України не було. Вважаємо повідомлення у ЗМІ суто маніпулятивним. Це ще раз доводить, що фінансовий фронт під час агресії Росії проти України не менш важливий за військовий".

Раніше повідомлялося про судовий позов "Альфа-Банк Україна" (Sense Bank) проти "Акордбанку" за невиконання угоди форексного свопу з продажу-купівлі іноземної валюти проти гривні у сумі $8 млн.

Автор: 

Альфа-банк (294) Новини компаній (3460) Михайло Фрідман (143)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Банк " Сенс"( колишній альфа) зараз повністю належить українській фінансовій системі

"Акорд" блефує
показати весь коментар
22.08.2022 16:57 Відповісти
Два дуже чесних банки з бездоганною репутацією,не поділили награбовані кошти.....
показати весь коментар
22.08.2022 16:57 Відповісти
Дєньгі любят тішину. А вони ..
показати весь коментар
22.08.2022 17:06 Відповісти
Банки - це глисти.
показати весь коментар
22.08.2022 17:33 Відповісти
з епістолярики банкірів відомо, що у Міші не було гривнів, він дав Маркаровій 8 лямів долярів. А Маркарова гривнів не дала і "закрила угоду", і я нікому нічого не винна.Ну тому все просто. Міша ховав гроші а Маркарова схавала їх від Міші. А може "а ето совсем другое"
показати весь коментар
22.08.2022 19:18 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 