"Акордбанк" заперечує претензії з боку "Альфа-Банку"

Керівництво "Акордбанк" підтвердило, що знає про позов з боку "Альфа-Банк Україна" (Sense Bank), але підстав для вимог там не вбачають.

Про це БізнесЦензор повідомили в "Акордбанку".

"Так, дійсно про позов нам відомо. Але обставини справи не відповідають заявленим "Альфа-Банком". "Акордбанк" не має заборгованості перед "Альфа-Банком". Враховуючи, що відповідно до отриманої інформації від співробітників казначейства "Альфа-Банку", на початку військової агресії Росії проти України у них був відсутній гривневий еквівалент на повну суму $8 млн для повернення "Акордбанку", повертати валюту "Альфа-банку", кінцевими бенефіціарами якого є громадяни Російської Федерації – країни агресора, країни окупанта — не було підстав, тому угоду було закрито", - прокоментував Олексій Руднєв, голова правління "Акордбанку". - "Відповідно у "Альфа-Банку" проти розміщених в "Акордбанку" $8 млн залишився повний гривневий еквівалент цієї суми відповідно до раніше укладеної угоди свопу. А отже жодних порушень чинного законодавства України не було. Вважаємо повідомлення у ЗМІ суто маніпулятивним. Це ще раз доводить, що фінансовий фронт під час агресії Росії проти України не менш важливий за військовий".

Раніше повідомлялося про судовий позов "Альфа-Банк Україна" (Sense Bank) проти "Акордбанку" за невиконання угоди форексного свопу з продажу-купівлі іноземної валюти проти гривні у сумі $8 млн.