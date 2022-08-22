Казахстан установив граничні ціни на пальне

22 серпня в Казахстані набув чинності наказ про встановлення граничних цін на роздрібну реалізацію нафтопродуктів.

Про це повідомляє Міненерго республіки, передає enkorr.

Ціни на бензин наступних марок залишаються на колишньому рівні: Аі-80 – 89 тг/літр (1 тенге – 0,08 грн), у Костанайській та Північно-Казахстанській областях ціни на бензин марки Аі-92 та Аі-93 становлять відповідоно 187 тг та 182 тг/літр, ціна на дизельне паливо – 450 тенге за літр.

Наказом встановлено ліміт на дизельне паливо: при пред'явленні посвідчення водія, виданого в Республіці Казахстан – в обсязі 100 літрів на день за ціною 230-260 тг/літр залежно від регіону, а для вантажних, спеціальних, спеціалізованих автомобілів та автобусів ліміт на добу складає 300 літрів за ціною 230-260 тг/літр.

"Іншій категорії осіб, а також більше зазначених лімітів дизельне паливо буде відпускатися по 450 тенге за літр", – інформує міністерство.

Раніше повідомлялося, що з вересня Казахстан продаватиме частину своєї сирої нафти через найбільший нафтопровід Азербайджану, оскільки країна шукає альтернативи чинному маршруту, який Росія погрожувала перекрити.