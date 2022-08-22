Казахстан установив граничні ціни на пальне
22 серпня в Казахстані набув чинності наказ про встановлення граничних цін на роздрібну реалізацію нафтопродуктів.
Про це повідомляє Міненерго республіки, передає enkorr.
Ціни на бензин наступних марок залишаються на колишньому рівні: Аі-80 – 89 тг/літр (1 тенге – 0,08 грн), у Костанайській та Північно-Казахстанській областях ціни на бензин марки Аі-92 та Аі-93 становлять відповідоно 187 тг та 182 тг/літр, ціна на дизельне паливо – 450 тенге за літр.
Наказом встановлено ліміт на дизельне паливо: при пред'явленні посвідчення водія, виданого в Республіці Казахстан – в обсязі 100 літрів на день за ціною 230-260 тг/літр залежно від регіону, а для вантажних, спеціальних, спеціалізованих автомобілів та автобусів ліміт на добу складає 300 літрів за ціною 230-260 тг/літр.
"Іншій категорії осіб, а також більше зазначених лімітів дизельне паливо буде відпускатися по 450 тенге за літр", – інформує міністерство.
Раніше повідомлялося, що з вересня Казахстан продаватиме частину своєї сирої нафти через найбільший нафтопровід Азербайджану, оскільки країна шукає альтернативи чинному маршруту, який Росія погрожувала перекрити.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
(бідкається)