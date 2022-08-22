"Газпром" погодився відтермінувати оплату за газ для Молдови

Російський "Газпром" схвалив відтермінування платежу за постачання газу акціонерному товариству "Молдовагаз" у серпні 2022 року.

Про це йдеться в повідомленні "Газпрому".

"АТ "Молдовагаз" не виконало контрактних зобов'язань перед ПАТ "Газпром" щодо оплати авансу за постачання газу в серпні 2022 року. У зв'язку з цим "Молдовагаз" звернувся до "Газпрому" з проханням перенести термін оплати авансу до 1 вересня 2022 року. "Газпром" ухвалив рішення у винятковому порядку погодитися з цим проханням", – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що компанія "Молдовагаз" звернулася до уряду Молдови за прямою державною допомогою, щоб отримати можливість оплатити "Газпрому" газ, який він поставляє.

Як повідомлялося раніше, уряд Молдови надав "Молдовагазу" відстрочку з виплат до бюджету, у тому числі ПДВ за літній період – до 30 вересня 2022 року.

"Молдовагаз" та "Газпром" підписали п'ятирічний контракт на постачання газу, який набув чинності з 1 листопада 2021 року. Згідно з договором, "Молдовагаз" зобов'язаний до 20 числа кожного місяця сплатити газ за попередній місяць та зробити авансовий платіж за поточний місяць. За час дії договору "Газпром" вже двічі погрожував призупинити постачання у разі затримки платежів.

Згідно з затвердженою в договорі формулою розрахунку ціни за газ, ціна для Молдови у листопаді 2021 року становила $450 за 1 тис. кубометрів, у грудні - $550, у січні 2022 року – $647, у лютому – $564, у березні – $547, у квітні – $1 193, у травні – $920, у червні – $880, у липні – $980.

На початку серпня ANRE збільшило тариф на газ для споживачів з 18,62 лей до 23 лей за кубометр, включно з ПДВ. Відповідно до затвердженої законодавством методології, агентство виходило із середньої закупівельної ціни у 2022 році – $899 за 1 тис. кубометрів. При цьому ціна газу від "Газпрому" у серпні становить $1 458, а згідно з прогнозами на вересень – $1 692 за 1 тис. кубометрів.