"Укренергомашини" хочуть створити філію у Львові чи Ужгороді

АТ "Українські енергетичні машини" ("Укренергомашини", раніше "Турбоатом" та "Електроважмаш", Харків) має намір створити відокремлений підрозділ філію у Львові чи Ужгороді.

Це випливає з порядку денного для позачергових зборів акціонерів компанії. передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з публікацією "Укренергомашин" у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку, питання про створення філії внесено до порядку денного дистанційних зборів, призначених на 22 вересня, при цьому проєктами рішення передбачено або створення Ужгородської філії, або Львівської філії "Укренергомашин".

Крім цього збори планують ухвалити рішення про надання попередньої згоди на укладання договорів з АТ "Євразійська енергетична корпорація" на реконструкцію турбінного та генераторного обладнання №№7-8 ТЕС "Аксу" (загальною граничною сукупною вартістю $79 млн), а також з ТОВ "Екібазстузька" ДРЕС-1 ім. Булата Нуржанова" загальною граничною вартістю $52 млн.

Акціонери також планують розглянути питання щодо вибору (заміни) депозитарної установи, при цьому обирати планується між "ТАСкомбанком" та "Укргазбанком".

АТ "Укренергомашини" (раніше – АТ "Турбоатом" та "Електроважмаш", Харків) – єдиний в Україні виробник турбінного обладнання для гідро-, теплових та атомних електростанцій. Компанія також випускає, зокрема, електродвигуни для залізничного та міського транспорту (номенклатура "Електроважмашу").

У 2022 році компанія отримала майже 7 млн ​​грн чистого прибутку, тоді як роком раніше прибуток "Турбоатому" становив 226,53 млн грн. На момент приєднання "Електроважмаш" був збитковим (у 2020 році збиток склав 451 млн грн).

За даними НКЦПФР на кінець 2021 року державі належало 75,2241% акцій АТ, пов'язаного з підприємцем Костянтином Григоришиним інвестфонду "Сьомий" під управлінням КУА "Сварог Ессет Менеджмент" – 15,3416% акцій, громадянину РФ Валерію Валандіну – 5,598% акцій (раніше цим пакетом володіла зареєстрована на Кіпрі Biscone Ltd., афілійована з російським холдингом "Силові машини" (фактичний власник – Олексій Мордашов).

Кабінет міністрів України у жовтні 2021 року вирішив передати до свого управління від Фонду держмайна України 75,224% акцій "Укренергомашин", що належать державі, після завершення процедури приєднання до нього "Електроважмашу".

Водночас, 26 липня 2022 року Кабмін визначив представником держави на зборах акціонерів "Укренергомашин" директора департаменту політики власності Мінекономіки Олександра Максимова.