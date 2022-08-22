Мінінфраструктури передало ЗСУ чергову партію терміналів Starlink

Міністерство інфраструктури передало Збройним Силам України 96 портативних терміналів Starlink для забезпечення стабільного супутникового інтернет-зв’язку.

Про це йдеться в повідомленні Мінінфраструктури.

Це уже друга партія терміналів, наданих Міністерством з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому. Раніше були передані 123 термінали, у серпні планується передати ще 300 Starlink на потреби ЗСУ.

"Завдяки наданим системам ЗСУ не тільки отримають додаткові можливості для комунікації, але також отримають доступ до повністю захищеного інтернет-зв’язку. Сьогодні це запорука життя тисяч солдатів", – зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Він додав, що надалі обсяг такої допомоги буде збільшуватися.

Із перших днів повномасштабного вторгнення команда Міністерства інфраструктури забезпечує міжнародну логістику військової та гуманітарної допомоги Україні. Зокрема, у форматі мультимодальних перевезень в Україну були завезені 5 тис. Starlink.

Також Міністерство інфраструктури працює над забезпеченням цими терміналами основної критичної транспортної інфраструктури.

Starlink – глобальна супутникова система американської компанії SpaceX. Завдяки портативним системам вона має змогу з’єднуватися безпосередньо із супутником та таким чином забезпечувати бездротове інтернет покриття навіть у тих місцях, де зв’язок ненадійний або взагалі недоступний.

Як повідомлялося, раніше Польща передала Україні 5 тис. терміналів супутникового зв’язку Starlink.