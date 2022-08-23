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Мінцифри повернуло можливість шерингу техпаспорту на авто в "Дії"

дія

Міністерство цифрової трансформації знову включило можливість поділитися техпаспортом на авто у застосунку "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Повертаємо шеринг авто в "Дії". За декілька кліків можете поділитися власним техпаспортом із дружиною, чоловіком або другом. А не передавати пластикове свідоцтво з рук до рук. Вже запустили реєстрацію на бета-тест, щоб перевірити, чи все коректно працює", – написав міністр.

Він також нагадав, що зараз триває тестування англомовних документів у "Дії".

Як повідомлялося, водійське посвідчення та техпаспорт із застосунку "Дія" відображатимуться в польському застосунку mObywatel.

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авто (4198) техпаспорт (14) Мінцифри (835) Дія (645)


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