Мінцифри повернуло можливість шерингу техпаспорту на авто в "Дії"

Міністерство цифрової трансформації знову включило можливість поділитися техпаспортом на авто у застосунку "Дія".

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.



"Повертаємо шеринг авто в "Дії". За декілька кліків можете поділитися власним техпаспортом із дружиною, чоловіком або другом. А не передавати пластикове свідоцтво з рук до рук. Вже запустили реєстрацію на бета-тест, щоб перевірити, чи все коректно працює", – написав міністр.



Він також нагадав, що зараз триває тестування англомовних документів у "Дії".

Як повідомлялося, водійське посвідчення та техпаспорт із застосунку "Дія" відображатимуться в польському застосунку mObywatel.