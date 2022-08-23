IMAX заборонила показувати у Росії фільми у своєму форматі

Канадська компанія IMAX заборонила показувати російські фільми у своєму форматі (IMAX або Image Maximum, що означає "максимальне зображення").

Про це РБК розповів генеральний директор об'єднаної кіномережі "Сінема парк" та "Формула кіно" Олексій Васясін, передає BBC.



"Показати фільм у форматі IMAX без дозволу IMAX не можна. Навіть російські фільми у цьому форматі – "Рух вгору", "Сталінград" – зараз, на жаль, показувати ми не можемо, тому що є пряма заборона з боку компанії на використання формату", – сказав він.



За його словами, в разі, якщо IMAX не повернеться до Росії, російські кіномережі вирішуватимуть це питання "у правовій площині": "По-перше, подаватимемо судові позови, по-друге, на цьому устаткуванні показуватимемо кіно в іншому форматі. У нас дуже жорсткий контракт з ними, яким вони зобов'язані тут працювати. Якщо до кінця поточного року вони про цей контракт не згадають, буде суд".

Як повідомлялося, корпорація IMAX офіційно залишила Росію з 1 червня 2022 року.

IMAX Corporation – канадська компанія, що займається технологіями розваг, її спеціалізація – кінотехнології та широкоформатні кінопрезентації. IMAX має понад 1500 кінотеатрів більш ніж у 80 країнах. У Росії мережа IMAX мала 49 залів.