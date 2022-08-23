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Новини
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Більше не мільярдер: вартість активів Ярославського через війну впала на 62%

олександр,ярославський

Вартість активів бізнесмена Олександра Ярославського за майже пів року повномасштабної війни впала на 62% до $390 млн, тоді як в лютому його статки оцінювали в $1 млрд.

Про це йдеться в матеріалі Forbes.

Зазначається, що найбільше втратили активи Ярославського, які були обстріляні російськими військовими.

Так, аеропорт "Харків" подешевшав на 81% – до $15 млн; Кременчуцький НПЗ, у якому Ярославському належить 28%, втратив 78% вартості, і тепер оцінюється у $50 млн; Харківський тракторний завод подешевшав на 75% – до $10 млн.

Металургійні активи Ярославського – Дніпровський металургійний завод та рудник "Суха Балка" – втратили 60% вартості, і тепер оцінюються у $115 млн.

Мережа ТРЦ "Караван" (Київ, Харків, Дніпро) втратила половину вартості, і тепер оцінюються у $100 млн.

Банк "Кредит Дніпро", який Ярославський придбав у Віктора Пінчука у 2020 році, подешевшав на 62% – до $25 млн.

Водночас не знецінилась 60-метрова яхта Kaiser вартістю $50 млн. Ще на початку березня Ярославський пообіцяв її продати, а гроші направити на відновлення Харкова. Утім, яхта й досі належить бізнесмену.

Більше не мільярдер: вартість активів Ярославського через війну впала на 62% 01

У 2021 році Forbes оцінив статки Ярославського у $820 млн, тоді він посів 9-те місце у списку найбагатших людей України. На початку лютого Forbes переоцінив його статки в $1 млрд.

Автор: 

гроші (547) Ярославський Олександр (180) актив (95)


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Топ коментарі
+7
Людина, яку він вбив, втратила набагато більше.
Зелена прокуратура вже пробачила йому цей злочин?
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23.08.2022 16:33 Відповісти
+5
Уже не миллиардер, но по прежнему убийца.
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23.08.2022 16:52 Відповісти
+3
Как же жить дальше ? Он уже ,не миллиардер , это ****** ..
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23.08.2022 15:24 Відповісти
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Срочно вкладываемся в яхты. У кого не хватает - кооперируемся.
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23.08.2022 15:04 Відповісти
Щас заплачимо!!!!
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23.08.2022 15:06 Відповісти
Как же жить дальше ? Он уже ,не миллиардер , это ****** ..
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23.08.2022 15:24 Відповісти
Хоча я і харків'янин, але не дуже ******** Ярика. Але хочу відмітити, що це не дуже добра новина. Тому що він втратив саме на активах, які є в Україні. Таким чином це неприємний сигнал для майбутніх інвесторів: якщо не буде повного розвалу кацапії, то вкладати в Україну ризиковано (
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23.08.2022 15:46 Відповісти
А за що його *********? Звичайний нахабний бандит.
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23.08.2022 19:19 Відповісти
Людина, яку він вбив, втратила набагато більше.
Зелена прокуратура вже пробачила йому цей злочин?
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23.08.2022 16:33 Відповісти
Це коли він гнав машину перед 24 лютого?
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23.08.2022 19:10 Відповісти
Так.
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23.08.2022 19:33 Відповісти
Уже не миллиардер, но по прежнему убийца.
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23.08.2022 16:52 Відповісти
ой , тільки не тре прибіднятися так сльозно, -це офіційно не мілярдер , а скільки воно напистило то й на трьох мілярдерів хвате .))
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23.08.2022 17:01 Відповісти
Деолігархізація відбувається руйнуванням інфраструктури руками рашистів. Коли війна завершиться в Україні окрім Зелі і Бені олігархів вже не буде.
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23.08.2022 17:13 Відповісти
Ярик повернувся тоді, коли чувашка Венедиктова покинула стіни Генпрокуратури а вірмен Аваков МВД. прямо звинуватила в ДТП саме вона, буквально на другий день, навіть зняла прокурора області. Чуваши в Харкові мають старі рахунки з Яриком, ще з часів їх предводителя Кушнарьова. Він навіть написав книгу Кінь рижий, навіть назвою зробив намек на свого земляка, відомого терориста Бориса Савинкова ( Конь вороной із епоса вершників Апокаліпсіса). Не було б війни вони точно грабували Ярика, бо в ОП , ОГП і ДБР сильне чувашське лоббі. Такщо нема чого вторити антиукраїнському лобі на Банковій.
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23.08.2022 17:15 Відповісти
Не держава а якісь бандитські розборки.
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23.08.2022 18:45 Відповісти
Він ним ніколи і не був. Кацапськи олігархи давали гроші, щоб самим не світитися, так і Фірташу.
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23.08.2022 18:10 Відповісти
Яхта виявилась найкращою інвестицією. Де ж тепер вона з хозяїном?
Чи не в Монако у одноіменному батальйоні?
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23.08.2022 18:43 Відповісти

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