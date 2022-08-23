Більше не мільярдер: вартість активів Ярославського через війну впала на 62%

Вартість активів бізнесмена Олександра Ярославського за майже пів року повномасштабної війни впала на 62% до $390 млн, тоді як в лютому його статки оцінювали в $1 млрд.

Про це йдеться в матеріалі Forbes.

Зазначається, що найбільше втратили активи Ярославського, які були обстріляні російськими військовими.

Так, аеропорт "Харків" подешевшав на 81% – до $15 млн; Кременчуцький НПЗ, у якому Ярославському належить 28%, втратив 78% вартості, і тепер оцінюється у $50 млн; Харківський тракторний завод подешевшав на 75% – до $10 млн.

Металургійні активи Ярославського – Дніпровський металургійний завод та рудник "Суха Балка" – втратили 60% вартості, і тепер оцінюються у $115 млн.

Мережа ТРЦ "Караван" (Київ, Харків, Дніпро) втратила половину вартості, і тепер оцінюються у $100 млн.

Банк "Кредит Дніпро", який Ярославський придбав у Віктора Пінчука у 2020 році, подешевшав на 62% – до $25 млн.

Водночас не знецінилась 60-метрова яхта Kaiser вартістю $50 млн. Ще на початку березня Ярославський пообіцяв її продати, а гроші направити на відновлення Харкова. Утім, яхта й досі належить бізнесмену.

У 2021 році Forbes оцінив статки Ярославського у $820 млн, тоді він посів 9-те місце у списку найбагатших людей України. На початку лютого Forbes переоцінив його статки в $1 млрд.