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Євро впав до рекордного мінімуму за останні 20 років

евро

Єдина європейська валюта впала до рекордного мінімуму за два десятиліття на тлі посилення енергетичної кризи в регіоні.

Про це повідомляє Bloomberg.

Євро впав на 0,9% до $0,9951, що нижче попереднього мінімуму 2022 року в $0,9952.

Після падіння євро знову торгується на рівнях, які востаннє спостерігалися в 2002 році, лише за кілька років після появи валюти.

Економіка Європи зараз стикається з низкою серйозних проблем: наслідки війни в Україні призвели до зростання витрат на енергоносії та продовольство, а сильна посуха посилила проблеми.

Як повідомлялося, у липні євро став дешевшим за долар вперше за 20 років.

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валюта (2248) долар (427) євро (190) курс (1553)


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