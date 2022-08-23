Євро впав до рекордного мінімуму за останні 20 років
Єдина європейська валюта впала до рекордного мінімуму за два десятиліття на тлі посилення енергетичної кризи в регіоні.
Про це повідомляє Bloomberg.
Євро впав на 0,9% до $0,9951, що нижче попереднього мінімуму 2022 року в $0,9952.
Після падіння євро знову торгується на рівнях, які востаннє спостерігалися в 2002 році, лише за кілька років після появи валюти.
Економіка Європи зараз стикається з низкою серйозних проблем: наслідки війни в Україні призвели до зростання витрат на енергоносії та продовольство, а сильна посуха посилила проблеми.
Як повідомлялося, у липні євро став дешевшим за долар вперше за 20 років.
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