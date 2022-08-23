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Новини
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Чиновники Податкової служби намагалися вкрасти 240 мільйонів гривень з держбюджету, – СБУ

налоговая

Кіберфахівці СБУ викрили зловмисників, які через втручання в електронні системи Державної податкової служби хотіли вивести з бюджету понад 240 млн грн.

Як повідомили у пресцентрі СБУ, до організації протиправної діяльності причетні декілька діючих посадовців Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області, які налагодили механізм незаконного привласнення активів українських компаній та подальшої їх передачі на підконтрольні фірми у вигляді реєстраційного ліміту ПДВ.

"Для реалізації оборудки її організатори, на підставі підроблених документів, отримували електронні підписи керівників підприємств з тимчасово окупованих районів Херсонської, Запорізької, Донецької та Харківської областей і здійснювали несанкціоноване втручання в електронні системи Державної податкової служби. Таким чином, вони незаконно одержували "інструментарій" для безпідставного переведення сум реєстраційних лімітів ПДВ на баланс підконтрольних фірм", – зазначається у повідомленні.

СБУ вказує, що привласнені кошти ділки намагалися вивести у тінь, у тому числі через проведення безтоварних операцій. Для цього чиновники залучили представників афілійованих комерційних структур з Київської, Дніпропетровської, Львівської, Одеської та Черкаської областей.

Під час обшуків за місцями перебування організаторів схеми правоохоронці виявили: комп’ютерну техніку; мобільні телефони; чорнову бухгалтерію, електронні носії інформації з доказами злочинних дій; печатки комерційних структур, задіяних в оборудках; готівку, отриману від злочинної діяльності, у сумі понад $80 тис. Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру.

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Своєю чергою Державна податкова служба підтверджує існування схеми розтрати реєстраційного ліміту ПДВ з використанням інформації з електронних систем податкової.

Як повідомляє пресслужба ДПС, йдеться про спробу розкрадання майна на мільярди гривень.

"Зловмисники, використовуючи інформацію з електронних систем ДПС, розробили механізм привласнення та розтрати реєстраційного ліміту ПДВ підприємств, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях України. Завдяки таким злочинним діям їм вдалося привласнити активів на понад 240 млн гривень", – йдеться у повідомленні.

Автор: 

податки (2499) ПДВ (425) СБУ (1550) Державна податкова служба (402)


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На те вона й податкова - щоб гроші тирити.
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23.08.2022 15:15 Відповісти
Сумно, а під час війни йще гірше((((
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23.08.2022 17:15 Відповісти
Податкова ніколи не підводить очікування
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23.08.2022 20:19 Відповісти
Налоговая - воры под крышей власти т.е. при законе.
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23.08.2022 20:34 Відповісти
Эту кантору ни один Украинец ненавидит, да и еще сами суки крадут.
это вообще ****** , и это военное время....
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23.08.2022 22:31 Відповісти
Во время военного положения подобные вещи должны намного жесче трактоваться вплоть до госизмены с конфискацией, воровать у страны которая еле выживает экономически ничем другим как предательством не назовешь
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24.08.2022 02:50 Відповісти
Нє! Ну ашо?! Хто де працює, там і харчується! Руки відрубати не пробували?
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24.08.2022 10:10 Відповісти

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