Чиновники Податкової служби намагалися вкрасти 240 мільйонів гривень з держбюджету, – СБУ

Кіберфахівці СБУ викрили зловмисників, які через втручання в електронні системи Державної податкової служби хотіли вивести з бюджету понад 240 млн грн.

Як повідомили у пресцентрі СБУ, до організації протиправної діяльності причетні декілька діючих посадовців Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області, які налагодили механізм незаконного привласнення активів українських компаній та подальшої їх передачі на підконтрольні фірми у вигляді реєстраційного ліміту ПДВ.

"Для реалізації оборудки її організатори, на підставі підроблених документів, отримували електронні підписи керівників підприємств з тимчасово окупованих районів Херсонської, Запорізької, Донецької та Харківської областей і здійснювали несанкціоноване втручання в електронні системи Державної податкової служби. Таким чином, вони незаконно одержували "інструментарій" для безпідставного переведення сум реєстраційних лімітів ПДВ на баланс підконтрольних фірм", – зазначається у повідомленні.

СБУ вказує, що привласнені кошти ділки намагалися вивести у тінь, у тому числі через проведення безтоварних операцій. Для цього чиновники залучили представників афілійованих комерційних структур з Київської, Дніпропетровської, Львівської, Одеської та Черкаської областей.

Під час обшуків за місцями перебування організаторів схеми правоохоронці виявили: комп’ютерну техніку; мобільні телефони; чорнову бухгалтерію, електронні носії інформації з доказами злочинних дій; печатки комерційних структур, задіяних в оборудках; готівку, отриману від злочинної діяльності, у сумі понад $80 тис. Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру.

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Своєю чергою Державна податкова служба підтверджує існування схеми розтрати реєстраційного ліміту ПДВ з використанням інформації з електронних систем податкової.

Як повідомляє пресслужба ДПС, йдеться про спробу розкрадання майна на мільярди гривень.

"Зловмисники, використовуючи інформацію з електронних систем ДПС, розробили механізм привласнення та розтрати реєстраційного ліміту ПДВ підприємств, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях України. Завдяки таким злочинним діям їм вдалося привласнити активів на понад 240 млн гривень", – йдеться у повідомленні.