Чехія хоче очолити післявоєнну відбудову України, – міністр
Чехія хотіла б бути лідером у післявоєнній відбудові України, і головне завдання наразі це забезпечення для цього європейських фінансів.
Про це заявив міністр промисловості й торгівлі Чехії Йозеф Сікела, передає Euractiv.
Сікела під час зустрічі чеських послів у Празі сказав, що українська сторона представила документ, який визначає їхні потреби, пов’язані з оновленням критичної інфраструктури після російського вторгнення.
Він додав, що його міністерство заснувало "Бізнес-клуб Україна" як платформу для поєднання інформації про попит України з пропозиціями чеських компаній.
"Ми також співпрацюємо з МЗС над спільним документом щодо реконструкції", – сказав міністр.
Що стосується енергетичної безпеки Чехії, то, за словами Сікели, країна в минулому нічого не робила, щоб зменшити свою залежність від Росії. Нехтували диверсифікацією джерел, як і будівництвом інфраструктури.
Зараз уряд вживає заходів для виправлення ситуації. На рівні ЄС досягнуто політичної домовленості про добровільне 15%-скорочення попиту на природний газ. "Це допоможе нам підготуватися до майбутньої зими та можливих перебоїв з постачанням газу з Росії", – сказав Сікела.
Як повідомлялося, Нідерланди виділять Україні додаткову допомогу на 80 млн євро. Найбільша сума – 65 млн євро – передбачається на допомогу й інвестиції для відбудови після бойових дій. Ще 10 млн євро будуть виділені на розмінування.
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