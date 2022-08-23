Трюдо анонсував нові санкції проти росіян

Канада та партнери продовжать санкції проти Російської Федерації. Зокрема, Канада готує нові персональні санкції та обмеження для оборонної компанії.

Про це під час виступу на саміті "Кримська платформа" заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Інтерфакс-Україна.



"Канада разом із партнерами продовжить санкції проти 1750 осіб та організацій Росії та Білорусі. Ми оголосимо про нові санкції ще 62 особам і також одному підприємству оборонного сектору, яке бере участь у російській війні проти України", – сказав він.

Як повідомлялося, у межах економічних санкцій проти РФ у Канаді загалом заблоковано російських активів на суму понад 413 млн канадських доларів (близько $320 млн).

Загалом із 2014 року Канада запровадила санкції проти понад 1600 фізичних та юридичних осіб, які сприяли порушенню суверенітету України. Більш як 1150 з них потрапили під канадські санкції після 24 лютого 2022 року.