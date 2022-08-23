Кабмін розірвав угоду з Росією про паралельну роботу енергетичних систем

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 23 серпня, прийняв рішення припинити дію міжурядової Угоди з РФ про заходи щодо забезпечення паралельної роботи Об’єднаної енергетичної системи України і Єдиної енергетичної системи РФ.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Відповідна угода була підписана 12 липня 2012 року.

Нагадаємо, з 16 березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно з європейською континентальною мережею ENTSO-E і тепер є частиною європейського енергетичного простору.

Детальніше про потенціал експорту української електроенергії читайте в матеріалі БізнесЦензор: Скільки Україна може заробити на експорті електроенергії в ЄС