Кабмін розірвав угоду з Росією про паралельну роботу енергетичних систем
Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 23 серпня, прийняв рішення припинити дію міжурядової Угоди з РФ про заходи щодо забезпечення паралельної роботи Об’єднаної енергетичної системи України і Єдиної енергетичної системи РФ.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
Відповідна угода була підписана 12 липня 2012 року.
Нагадаємо, з 16 березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно з європейською континентальною мережею ENTSO-E і тепер є частиною європейського енергетичного простору.
Детальніше про потенціал експорту української електроенергії читайте в матеріалі БізнесЦензор: Скільки Україна може заробити на експорті електроенергії в ЄС
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль