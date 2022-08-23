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У додатку "Дія" вже 18 мільйонів користувачів, – Мінцифри

дія,послуги

У додатку "Дія" зареєструвалися 18 млн користувачів.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"18 млн користувачів у застосунку "Дія"! Дякую, що долучаєтеся до побудови найзручнішої цифрової держави у світі", – написав Федоров.

Раніше повідомлялося, що в застосунку "Дія" відображатимуться посвідки на тимчасове або постійне проживання, видані після 2018 року.

До того Мінцифри анонсувало бета-тестування англомовної версії документів та шерингу авто у "Дію".

Автор: 

Мінцифри (835) Дія (645)


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