Кабмін спростив запуск малої приватизації (оновлено)

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 23 серпня, своєю постановою вніс зміни до Порядку проведення електронних аукціонів із продажу об’єктів малої приватизації, серед іншого, передбачивши проведення повторного електронного аукціону методом покрокового зниження стартової ціни та подальшого подання цінових пропозицій.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також скорочено період між аукціонами та впроваджено інші заходи, спрямовані на спрощення порядку підготовки об'єктів до приватизації.

За словами голови Кабміну Дениса Шмигаля, ухвалення цього рішення дозволить запустити процес малої приватизації з 1 вересня.

"Скорочуються терміни проведення повторних аукціонів, а також процес передачі майна їх переможцю. Об’єкти будуть приватизуватися одразу з необхідними документами. Покращується методика визначення вартості, що дасть змогу забезпечити справедливу ціну і пришвидшить процес проведення аукціонів. При цьому принцип прозорості та відкритості залишаються ключовими", – цитує Шмигаля пресслужба уряду.

За його словами, приватизація державного майна – один з ключових пунктів порядку денного подальшої роботи Кабінету міністрів.

Раніше повідомлялося, що починаючи з вересня уряд України відновить приватизацію підприємств державної власності, що була призупинена на період воєнного стану та розблокована з ухваленням законопроекту №7451.

Наприкінці липня уряд затвердив список із понад 400 держпідприємств для приватизації та ліквідації. Крім того, Верховна Рада спростила приватизацію держмайна під час війни.