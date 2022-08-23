СБУ перевіряє можливий зв’язок букмекерської компанії 1xBet із Росією

Служба безпеки України перевіряє можливий зв’язок ТОВ "Твоя беттінгова компанія" (1xBet) з Росією.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Укрінформу.

"Наразі за дорученням керівництва Служби безпеки України уповноваженим підрозділом СБУ перевіряється інформація, викладена у листі Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ), щодо можливого зв’язку ТОВ "Твоя беттінгова компанія" з державою -агресором. У разі виникнення передбачених законодавством підстав буде вжито вичерпних заходів реагування", – зазначається в документі.

Разом з тим в СБУ наголосили, що, відповідно до закону "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", винятково КРАІЛ приймає рішення про видачу та анулювання ліцензій операторам азартних ігор.

Як повідомлялося, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей на своєму першому засіданні під час повномасштабної війни видала ліцензії на провадження букмекерської діяльності та на організацію азартних ігор в казино ТОВ "Твоя беттінгова компанія".

Пізніше президент Володимир Зеленський з огляду на на петицію, яка набрала необхідні для розгляду 25 тис. підписів на сайті президента, доручив прем’єр-міністру Денису Шмигалю із залученням правоохоронних органів опрацювати питання заборони роботи російського букмекера 1xBet в Україні

У петиції, зокрема наголошувалось на необхідності проведення Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей перевірки роботи російського оператора азартних ігор в Україні, який веде букмекерську діяльність через неліцензійний сайт 1xbet.com, а також блокування роботи цього сайту на територій України і анулювання ліцензій, виданих ТОВ "Твоя беттінгова компанія" на проведення букмекерської діяльності та діяльності онлайн-казино під російським брендом 1xBet.