Кабмін зменшив фінансування програми вакцинації від коронавірусу на 28 мільйонів

Кабінет міністрів перерозподілив 28,16 млн грн із програми вакцинації від COVID-19 на інші програми, передбачені держбюджетом 2022 рік.

Про це йдеться в розпорядженні уряду від 19 серпня, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, за рахунок перерозподілених коштів на 6,81 млн грн буде збільшено фінансування спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги, яку надають загальнодержавні заклади охорони здоров'я.

Крім того, на 21,35 млн грн буде збільшено фінансування програми "Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру".

Як повідомлялося, Кабінет міністрів на засіданні 19 серпня ухвалив рішення продовжити карантин та режим надзвичайної ситуації в Україні до 31 грудня 2022 року.