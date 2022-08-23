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Новини
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Мін’юст забрав столичний острів Оболонський у оточення колишнього головного поліцейського Києва

киев,остров

Центральна колегія Мін’юсту задовольнила в повному обсязі скаргу комунального підприємства "Плесо" та скасувала реєстраційні дії, на підставі яких право власності на острів Оболонський у Києві площею 147,7 тис. кв. м могло перейти у приватну власність.

Як повідомляє пресслужба КМДА, скаргу на незаконні дії реєстраторів комунальне підприємство підготувало спільно з детективами Національного антикорупційного бюро (НАБУ), які розслідують спробу привласнення території острова.

Під час досудового розслідування, розпочатого за матеріалами розслідування програми "Схеми", встановлено, що у 2019-2020 роках з власності територіальної громади м. Києва могла бути виведена гідротехнічна споруда "Дамба напірна-багатофункціональна", розташована за адресою м. Київ, вул. Прирічна, 8-Д.

Як свідчать дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на цю гідротехнічну споруду оформили на ТОВ "Українське бюро річкових портів". Відповідно до вказаних у реєстрі координат розміщення споруди місце розташування повністю збігається з місцем розташування острову Оболонський.

Водночас у Міському земельному кадастрі територія Оболонського острова площею 147,7 тис. кв. м обліковується за комунальним підприємством "Плесо".

Крім того, рішенням Київради від грудня 2004 року острів Оболонський включено переліку територій, на основі яких створюється регіональний ландшафтний парк "Дніпровські острови".

Читайте також: Суд арештував острів та причали на Дніпрі, оформлені на оточення ексочільника поліції Києва

Як повідомлялося, у листопаді минулого року суд наклав арешт на 12 причалів і дамб у Києві та Київській області, які незаконно були оформлені у приватну власність.

Слідство встановило, що службові особи ДП "Класифікаційне товариство "Регістр судноплавства України" та ТОВ "Українське бюро річкових портів" незаконно оформили право власності на Оболонський острів, причал вздовж Оболонської набережної та причал вздовж вул. Електриків (Рибальський півострів) у місті Києві, а також про гідротехнічні споруди у селах Витачів, Глібівка та Трипілля у Київській області.

За даними розслідування програми "Схеми" схему виведення цих об'єктів у приватну власність організував київський юрист-бізнесмен Костянтин Бойко. Журналісти виявили зв’язки Костянтина Бойка з оточенням Андрія Крищенка, який очолював Головне управління Національної поліції у м. Києві у 2015-2021 роках. З вересня минулого року Крищенко є заступником голови КМДА.

ТОВ "Українське бюро річкових портів" було створене у серпні 2019 року. Його нинішніми власниками значаться ТОВ "Українське Бюро Судноплавства", Андрій Пузир, Дмитро Ванін і Костянтин Бойко.

Власниками "Українського Бюро Судноплавства" є Костянтин Бойко і Олена Шемет. За даними "Схем", її чоловік Ігор Музикін працює в ДП "Регістр судноплавства України", яке видало "Українському бюро річкових портів" документи про реєстрацію причалів.

Автор: 

НАБУ (1556) КМДА (866) Київ (4734) Мін’юст (639) Крищенко Андрій (3)


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Топ коментарі
+12
Вот так. Никакие прошлые заслуги не помешали человеку спаскудиться. И такое было и такое будет. Пока в Украине не сформируется гражданское общество, живущее не от популистических лозунгов, а от наличия критического мышления. Будет ли такое когда-то?
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23.08.2022 21:49 Відповісти
+4
Доки є Г + Г такого ніколи не буде.
Яке критичне мислення, піпл хаває усе блескуче і гламурне, нафіг їм майбутнє.
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23.08.2022 22:24 Відповісти
+2
Поліція як вже встановлено та доведено спричинила тяжких збитків за всі роки та знищила демократичні основи, через , що тепер потрібно наймати кілерів, щоб лише захистити свої права від злочинців поліції
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23.08.2022 22:09 Відповісти
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Вот так. Никакие прошлые заслуги не помешали человеку спаскудиться. И такое было и такое будет. Пока в Украине не сформируется гражданское общество, живущее не от популистических лозунгов, а от наличия критического мышления. Будет ли такое когда-то?
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23.08.2022 21:49 Відповісти
Доки є Г + Г такого ніколи не буде.
Яке критичне мислення, піпл хаває усе блескуче і гламурне, нафіг їм майбутнє.
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23.08.2022 22:24 Відповісти
та допоки не запрацює в повній мірі його величність ЗАКОН
а за порушення закону - буцигарня
але на жаль і схеми і схемщики були є і будуть
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24.08.2022 08:03 Відповісти
поки не засвоїться база: армія, мова, віра - годі й сподіватись, москалику
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24.08.2022 11:50 Відповісти
Поліція як вже встановлено та доведено спричинила тяжких збитків за всі роки та знищила демократичні основи, через , що тепер потрібно наймати кілерів, щоб лише захистити свої права від злочинців поліції
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23.08.2022 22:09 Відповісти
Херасе аппетиты у "бывшего полицейского руководства", жадность до добра не доводит
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24.08.2022 02:46 Відповісти
"Журналісти виявили зв'язки Костянтина Бойка https://biz.censor.net/news/3290173/okrujenie_byvshego_glavy_politsii_kieva_zavladelo_ostrovom_i_prichalami_na_dnepre_obnovleno, який очолював Головне управління Національної поліції у м. Києві у 2015-2021 роках. З вересня минулого року Крищенко є заступником голови КМДА." Ну і що які связі ? які докази причетності? а ні яких а просто походя кинулу лайно в людину а тепер відмазуйся і це не перший виподок від "схеми" заказного обсеранія
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24.08.2022 06:45 Відповісти
І хто, цікаво, буде збирати ці «докази причетності»?
Поліція?
Хтось у це вірить?!
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24.08.2022 07:41 Відповісти
В статті є посилання. Пробували по ним перейти? Наприклад оце https://biz.censor.net/news/3290173/okrujenie_byvshego_glavy_politsii_kieva_zavladelo_ostrovom_i_prichalami_na_dnepre_obnovleno тут описані зв'язки
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24.08.2022 09:07 Відповісти
Откормленный аваковский боров теперь под крылом кличка. Почему то этого недобитого в голову мера в этом расследовании не упоминают???
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24.08.2022 08:13 Відповісти
може тому, що він тут ні до чого, москалику
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24.08.2022 11:48 Відповісти
Чекаю не дочекаюся коли пролунає що Зе копає під опозицію,під час війни знаходить час для усунення конкурентів,хоче собі забрати остров,політично переслідує попередників....Острівець ще не забудований?Цікаво, це ж була професійна людина,не тамада,не фотограф.Виникає якийсь дурний висновок-хто біля державного корита,всі одинакові.
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24.08.2022 11:54 Відповісти
Чому так же мінюст не робить з майном росії в Україні
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24.08.2022 11:44 Відповісти

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