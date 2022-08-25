Литва схвалила перші проєкти відновлення інфраструктури у Київській області

Уряд Литви схвалив перші проєкти екстреної реконструкції зруйнованої російськими військами інфраструктури на Київщині.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте, передає Європейська правда.

"Українці вже відбудовують свою країну і ми повинні допомогти. Уряд Литви схвалив перші проєкти екстреної реконструкції в Україні. Литва встановить мобільний житловий комплекс та відбудує школу в Бородянці, дитячий садок в Ірпені та міст через річку Трубіж у Київській області", – написла Шимоніте в Twitter.

Раніше міністерка економіки та інновацій Литви Аушріні Армонайте сказала, що Литва постарається завершити будівництво мобільного поселення для тих, хто втратив дах над головою в Бородянці до кінця цього року.

За її словами, про цей проєкт відомі конкретні подробиці. Міністерство із Центральною закупівельною організацією готові оголосити державні закупівлі. За попередніми даними, це коштуватиме близько 1 млн євро.

Міст через річку Трубіж у Київській області, який планується реконструювати, з'єднує область із Сумською. Очікується, що він буде відновлений у січні-травні 2023 року і коштуватиме приблизно 2 млн євро.

Школу в Бородянці готують до консервації та подальшого відновлення. Однак якщо будівлю не вдасться зберегти, її, ймовірно, доведеться знести та збудувати нову.

"Пропозиція полягає в тому, щоб розпочати роботи з консервації цього року та реконструкції наступного року", – сказала міністерка.

На консервацію та реставрацію потрібно близько 4,5 млн євро.

В Ірпені відремонтують повністю зруйнований дитячий садок. Протягом року з вересня цього року для цього буде потрібно 3,3 млн євро. Дитячий садок теж слід законсервувати, інакше його доведеться знести.

"Усі ці об'єкти обрано з нашими партнерами в Україні", – сказала Армонайте.

Раніше повідомлялося, що уряд Литви допоможе бізнесу, який готовий брати участь у відновленні України, що страждає від російського вторгнення, а для координації робіт буде створено нове відомство.