Держпродспоживслужба виявила понад 500 порушень на ринку пального

Під час проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) на ринку пального було були встновлені у 518 випадках, що становить 75% від загальної кількості здійснених цих перевірок.

Як повідомляють у Держпродспоживслужбі, найбільшу кількість перевірок здійснили у суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю на ринку пального – 690.

За результатами перевірок прийнято 430 рішень про застосування адміністративно-господарських санкцій на загальну суму 44,2 млн грн.

Типовими порушеннями порядку формування, встановлення та застосування цін на пальне є:

завищення граничного рівня торговельної надбавки;

невиконання суб’єктами господарювання вимог постанови уряду від 22квітня 2020 року № 341 в частині декларування зміни роздрібних цін на пальне.

Також зазначається, що на період до припинення або скасування воєнного стану в Україні податкові органи здійснюють контроль за дотриманням вимог щодо встановлених державою фіксованих цін, граничних цін та граничних рівнів торговельної надбавки шляхом проведення фактичних перевірок.

Так, Держпродспоживслужбою винесено 61 рішення про застосування адміністративно-господарських санкцій за порушення вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін на загальну суму 11,5 млн грн.