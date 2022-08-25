Запорізька АЕС повністю відключена від енергомережі через дії росіян (оновлено)

Запорізька атомна електростанція відключена від енергомережі України внаслідок пошкодження повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська".

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України із посиланням на інформацію НАЕК "Енергоатом".

Зокрема, о 12:12, в результаті бойових дій в районі розміщення Запорізької АЕС відбулось відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська". Внаслідок цього енергоблок №5 ЗАЕС відключився від мережі з наступним спрацюванням аварійного захисту, а енергоблок №6 ЗАЕС був переведений на живлення власних потреб.

О 12:29, після відновлення працездатності повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська", енергоблок №6 було підключено до мережі. Однак вже о 14:14, відбулось повторне відключення повітряної лінії ПЛ-750 кВ "Дніпровська". Внаслідок цієї події енергоблок №6 ВП "Запорізька АЕС" відключився від мережі з наступним спрацюванням аварійного захисту.

Пізніше у пресслужбі "Енергоатома" заявили, що ЗАЕС "вперше в історії станції" повністю відключена від енергомережі, хоча наприкінці квітня Запорізька АЕС вже припиняла видачу електроенергії в енергосистему України внаслідок пошкодження високовольтної лінії 330 кВ.

"Через пожежі на золовідвалах Запорізької ТЕС, розташованої поруч із Запорізькою АЕС, двічі відключалась остання (четверта) лінія зв’язку ЗАЕС із енергосистемою України – ПЛ-750 кВ ЗАЕС – "Дніпровська". Три інших лінії зв’язку раніше були пошкоджені під час рашистських обстрілів. Внаслідок цього два працюючих енергоблоки станції відключилися від мережі", – зазначається у повідомленні.

В "Енергоатомі" наголосили, що дії загарбників спричинили повне відключення станції, власні потреби АЕС в електроживленні наразі забезпечуються з енергосистеми України через лінію зв‘язку ЗАЕС – Запорізька ТЕС.

"Зауважень до роботи автоматики і систем безпеки наразі немає. Ведуться пускові операції з підключення одного з енергоблоків до мережі", – додали в "Енергоатомі".

Раніше у держкомпанії попереджали, що окупанти найближчим часом планують зупинити працюючі енергоблоки Запорізької АЕС та відключити їх від ліній зв’язку видачі потужності в українську енергосистему.

Як повідомлялося, вдень у четвер місто-супутник Запорізької АЕС Енергодар через обстріли російських військ повністю залишився без електро- та водопостачання. Водночас, за даними російських ЗМІ, без електрики також залишилися окуповані Херсон, Мелітополь та Нова Каховка.

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Нагадаємо, з початку серпня російські війська періодично обстрілюють Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

Водночас гедиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній електростанції після обстрілів її майданчика російськими військовими, однак готовий очолити місію МАГАТЕ на ЗАЕС.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.