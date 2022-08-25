"Укрзалізниця" перевезла вже більше 1 мільйона тонн зерна з початку серпня

За підсумками 23 днів серпня перевезення "Укрзалізницею" в експортному сполученні становили 1,02 млн тонн, що вже більше за попередній місяць. Позитивна динаміка спостерігається, в першу чергу, завдяки роботі "зернового коридору".

Про це в ході традиційної наради із представниками аграрного ринку розповів заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов, передає Rail.insider.

За даними "Укрзалізниці", через сухопутні прикордонні переходи спрямовано 549 тис. тонн, у бік морських портів – 467 тис. тонн.

Показники серпня уже перевищують підсумки липня, коли було перевезено на експорт 917 тис. тонн. Для порівняння: у березні обсяги складали 416 тис. тонн. Тож, за словами Ткачова, залізниця у серпні встановить рекорд експортних перевезень агропродукції з початку дії воєнного стану в країні.

З іншого боку, Ткачов відмітив, що до широкомасштабної війни "Укрзалізниця" перевозила в експортному сполученні до 4 млн тонн зерна на місяць, отже є до чого прагнути.

Загалом за 23 дні серпня на мережі "Укрзалізниці" навантажено майже 7 млн тонн усіх вантажів.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" планує найближчим часом залучити до перевезень агропродукції ще до 500 зерновозів.