Польща і Словаччина добудували газопровід, який відкриє нові можливості для України

Польща і Словаччина завершили будівництво інтерконнектора, який з’єднає їхні газові мережі. Відкриття нового газопроводу відбудеться 25 серпня за участі прем’єр-міністрів Матеуша Моравецького та Едуарда Гегера

Про це повідомляє PAP із посиланням на речника польського уряду Пьотра Мюллера, передає LIGA.net.

Зазначається, що новий газовий інтерконнектор не лише збільшує незалежність Польщі та Словаччини від російського газу, але й створює нові можливості для України.

Гендиректор Оператора ГТС України Сергій Макогон, казав, що цей газопровід дозволить значно збільшити обсяги імпорту з Польщі.

"Наразі ми можемо імпортувати з напрямку Польщі понад 4 млн кубометрів на добу. Потенційно гарантована потужність на точці з’єднання Польща-Україна може становити 6,6 млрд кубометрів на рік, або 18 млн кубометрів на добу. Після запуску інтерконектора Польща-Словаччина Україна зможе імпортувати з Польщі через Словаччину майже 13 млн кубів на добу (4,7 млрд кубометрів на рік)", – заявляв Макогон.

Довжина інтерконектора Польща-Словаччина складає 164 кілометри, з них 103 кілометри припадає на словацьку частину – від держкордону до компресорної станції у селищі Велько-Капушани. У напрямку з Польщі до Словаччини його потужність становитиме 4,7 млрд кубометрів на рік, зі Словаччини до Польщі – 5,7 млрд кубометрів на рік.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія вивчає можливість будівництва морського газопроводу, який би сполучив Піренейський півострів з Італією.