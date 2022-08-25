Максимальна ціна на електроенергію на європейських біржах зросте на 25%

Гранична ціна електроенергії на європейських біржах з 20 вересня зросте на 25% з 4 тис. до 5 тис. євро за 1 МВтгод.

Відповідне рішення ухвалив об'єднаний комітет управління біржами, проте проти цього виступили регулятори галузі з країн Балтії, повідомила Державна рада з регулювання енергетики (ДСРЕ) Литви, інформує Інтерфакс-Україна.

За словами голови ради Ренатаса Поцюса, збільшення граничної ціни може бути необґрунтованим, оскільки біржі зацікавлені насамперед у залученні на ринок нових учасників.

"Ми порушуємо питання про обґрунтованість підвищення ціни, самої методики по суті, оскільки сама ідея перегляду цієї ціни була зовсім інша – залучити нових учасників на ринок, чиї витрати вищі (за нинішній рівень, – ред.) максимальної вартості, ціна має підвищуватися для того, щоб правильно пов'язати пропозицію та попит, це мав бути стимулюючий елемент. За нашими попередніми оцінками, вартість підвищилася зовсім не через ту ідею, яка описана в методиці", – додав він.

"Рішення в майбутньому може негативно впливати на вартість електроенергії на ринку і для споживачів", – переконаний Поцюс.

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ДСРЕ по'яснила, що ця зміна внесена на основі затвердженої Європейською комісією методики, згідно з якою граничну ціну можна збільшити максимум на 1 тис. євро, коли ціна на ринку перевищує 60% від поточної граничної ціни.

Поцюс зазначає, що ДСРЕ порушуватиме питання перегляду та уточнення методики, щоб уникнути можливості схожих підвищень вартості електроенергії.

"Насамперед, ми пропонуємо зупинити це рішення, звернемося до європейського агентства з регулювання галузі, яке має переглянути цю методику і уточнити, щоб ця ціна не могла бути бутафорським чином автоматично підвищена, незважаючи на причини підвищення. Не можна формально ставитися до кривих попиту, що не перетинаються, і пропозиції, потрібно розглянути, чому так сталося", – наголосив керівник ДСРЕ.

Цьогорічної граничної планки ціна на енергобіржі NordPool у цінових зонах країн Балтії досягла 17 серпня. У години пікової ціни деякі підприємства призупиняли роботу, влада Литви заявляла про необхідність перегляду алгоритмів роботи біржі, щоб уникнути такого різкого стрибка цін у майбутньому.