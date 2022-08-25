В Україні запустили мобільний додаток про розмінування територій

Державна служба з надзвичайних ситуацій разом із державною ІТ-компанією "Інфотех" запустили мобільний застосунок "Розмінування України", за допомогою якого можна повідомляти рятувальників про знайдені вибухонебезпечні та підозрілі предмети.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ.

Застосунок дозволяє переглянути мапу територій, які потенційно можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами.

Також у застосунку можна повідомити про знайдені на території України нездетоновані снаряди, міни, вибухонебезпечні та підозрілі предмети, залишити про них мітки на карті, додати фото та опис.

Цю інформацію опрацьовуватиме ДСНС.

Раніше повідомлялося, що Держдепартамент США оголосив про намір виділити $89 млн у 2022 фінансовому році, щоб допомогти уряду України розв’язати нагальні проблеми, пов’язані з розмінуванням території.