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Новини
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Забудовники Вавриш та Ісаєнко почали зносити будівлю "Київпроекту" під час війни

киевпроект

Розпочався демонтаж фасадної будівлі "Київпроекту" на вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

Про це активіст Гліб Ушаков повідомив у Facebook.

"Почалося знесення фасаду корпусу "Київпроекту", що виходить на вулицю Б.Хмельницького. Існуючий фасад – пластичний бруталізм, добре вписаний дрібним архітектурним масштабом та ритмікою елементів у забудову початку ХХ століття… Стан будівлі нормальний, фасад міг бути збережений. Але обрано інший шлях", – написав Ушаков.

На його думку, майбутній фасад, запропонований девелоперами проекту, поступається створеному 1985 року архітекторами Вадимом Огуром, Валентиною Козловою та ін.

В мережі також оприлюднили фото початку робіт з демонтажу будівлі.

Як повідомлялося, у жовтні минулого року Шевченківський районний суд Києва на вимогу ДБР наклав арешт на ділянку і приміщення ПАТ "Київпроект" по вул. Богдана Хмельницького, 16-22, у столиці. Втім, Київський апеляційний суд 18 листопада того ж року скасував це рішення і заборонив накладати арешт на вказану нерухомість.

Нагадаємо, 19 вересня 2019 року Держархбудінспекція України видала "Київпроекту" дозвіл на будівельні роботи на об’єкт "Реконструкція майнового комплексу – будівлі "Київпроект" під багатофункціональний комплекс по вул. Богдана Хмельницького, 16-22, у Шевченківському районі Києва".

Ділянка забудови площею 0,77 га по вул. Б. Хмельницького, 16-22, відповідно до Генплану є територією громадських будівель та споруд і частково – середньо- та малоповерхової забудови. Крім того, ділянка розташована в Центральній планувальній зоні, де діє обмеження по висоті не вище 27 метрів (9 поверхів).

З огляду на це у діючому дозволі вказана поверховість нової будівлі – 8 поверхів, але по факту буде 24 поверхи.

На сьогодні триває продаж квартир у цьому комплексі, який має назву KYЇVPROEKT City Space. Це проект від Perfect Group нардепа від наразі забороненої в Україні ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка та Saga Development екс-чиновника КМДА Андрія Вавриша.

За даними SMIDA, з кінця 2020 року основними власниками ПАТ "Київпроект" є ТОВ "Джемп" (47,2%) і ТОВ "Спецрентфінанс" (47,6%). Обидві компанії були створені у листопаді 2020 року.

Власником і керівником ТОВ "Джемп" є Дмитро Райчук з Ковеля Волинської області. Власником ТОВ "Спецрентфінанс" є ТОВ "Спецбудінвест-17" Василя Шомонки і Олега Тимошенка. ТОВ "Спецбудінвест-17" входить до групи компаній Perfect Group нардепа від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка.

До "Джемп" і "Спецрентфінанс" основним власником "Київпроекту" була кіпрська компанія "Трейлорі Венчерз Лімітед" (Traylory Ventures Limited). Її представником був адвокат Сергій Турчінов, який у 2017 році "розіграв" з нинішнім нардепом від ОПЗЖ Вадимом Столаром аукціон по купівлі нерухомості на Печерську.

Автор: 

Київ (4677) забудова (219) Вавриш Андрій (34)


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Топ коментарі
+6
хай здохнуть тварюки, які руйнують київ!!!
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25.08.2022 21:40
+5
Був чудовий внутрішній дворик з фонтаном. Все похєрєли к хєрам
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25.08.2022 21:10
+5
Від Києва нічого не лишилось.
Хмарочоси і трц суцільні
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25.08.2022 22:30
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Знести к хрєнам те що збудують ці ділки.
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25.08.2022 21:05 Відповісти
Цікаво хто дозволив Кличко чи це велічайший.
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26.08.2022 06:41 Відповісти
Віталя завжди і в темі і в частці((
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26.08.2022 12:31 Відповісти
Київ буде забудовуватися і так і сяк, треба з цим змиритися. Кому не подобається - зараз у селах повно пустиї хат і ділянок за дарма.
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26.08.2022 15:14 Відповісти
Ваня, ти ше б вчора зарегався,а не 9 липня 2022 року.
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26.08.2022 23:21 Відповісти
Був чудовий внутрішній дворик з фонтаном. Все похєрєли к хєрам
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25.08.2022 21:10 Відповісти
зимой количество беженцев в Киеве вырастет в разы,куда заселять будете,идиоты!?
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25.08.2022 21:36 Відповісти
хай здохнуть тварюки, які руйнують київ!!!
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25.08.2022 21:40 Відповісти
Від Києва нічого не лишилось.
Хмарочоси і трц суцільні
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25.08.2022 22:30 Відповісти
І люди вже не ті . Подобався Київ 80-х. А потім понаїхало. Я- не киянин.
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26.08.2022 00:10 Відповісти
Суки.
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26.08.2022 00:11 Відповісти
От тому я в центр Києва вже років 8 не їзжу - боляче дивитись на це знущання.
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26.08.2022 08:22 Відповісти
...********...
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26.08.2022 09:58 Відповісти
друзі "Зе"ка крадуть і далі, в той час коли гинуть Патріоти України. ДумайТЕ виборці!
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26.08.2022 11:00 Відповісти
Забудовників звісно треба тримати на контролі, бо в цій сфері просто корупційна анархія та рейдерство. Але! Конкретно в цьому випадку вчиняти галас стосовно знесення будівлі радянської архітектури недоцільно. Ну не Гостиний Двір же збираються зносити. Погуглив. Замість тієї совдепії пропонується ось це, і воно як на мене виглядає краще:

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26.08.2022 11:23 Відповісти
24 поверхи наскіли зрозумів хочуть побудувати.
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26.08.2022 12:32 Відповісти
Доволі змішані почуття. Ось це радянське одоробло. Яке не функціональне і просто як на мене страшне. То хай зносять. З іншої сторони якщо фігануть висотку. То я проти. Все ж таки є архітектурні правила та інфраструктурне навантаження. Але вони у нас повністю ігноруються. А потім дивуються чого центр просто стоїть. І доволі боляче дивитись як зносять дійсно історичні будівлі.
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26.08.2022 11:27 Відповісти
Як мудро кажуть рашисти - "ломать - не строить"!
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26.08.2022 11:27 Відповісти
ОПГ Витали(Тормоз) Кличко и Артура(Вафля) Палатный при поддержке группы Ермака/Татарова продолжают распиливать наш город. За несколько лет преступной деятельности по ОПГ Тормоза/Вафли собрано огромное кол-во копромата, все материалы лежат в СБУ/ДБР и Национальной полиции. В любой момент по Кличко и его банде отморозков может быть возбуждено десятки криминальных дел, но Ермак/Татаров не дают делам ход, так как получают свою долю каждый год. За год наш город генерит до 800 лямов гривен.
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26.08.2022 13:13 Відповісти
"у діючому дозволі вказана поверховість нової будівлі - 8 поверхів, але по факту буде 24 поверхи"

Я так розумію, у контролюючих органів взагалі не виникає запитання: "якого хєра?".
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26.08.2022 13:49 Відповісти

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