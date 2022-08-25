Забудовники Вавриш та Ісаєнко почали зносити будівлю "Київпроекту" під час війни

Розпочався демонтаж фасадної будівлі "Київпроекту" на вул. Богдана Хмельницького, 16-22.

Про це активіст Гліб Ушаков повідомив у Facebook.

"Почалося знесення фасаду корпусу "Київпроекту", що виходить на вулицю Б.Хмельницького. Існуючий фасад – пластичний бруталізм, добре вписаний дрібним архітектурним масштабом та ритмікою елементів у забудову початку ХХ століття… Стан будівлі нормальний, фасад міг бути збережений. Але обрано інший шлях", – написав Ушаков.

На його думку, майбутній фасад, запропонований девелоперами проекту, поступається створеному 1985 року архітекторами Вадимом Огуром, Валентиною Козловою та ін.

В мережі також оприлюднили фото початку робіт з демонтажу будівлі.

Як повідомлялося, у жовтні минулого року Шевченківський районний суд Києва на вимогу ДБР наклав арешт на ділянку і приміщення ПАТ "Київпроект" по вул. Богдана Хмельницького, 16-22, у столиці. Втім, Київський апеляційний суд 18 листопада того ж року скасував це рішення і заборонив накладати арешт на вказану нерухомість.

Нагадаємо, 19 вересня 2019 року Держархбудінспекція України видала "Київпроекту" дозвіл на будівельні роботи на об’єкт "Реконструкція майнового комплексу – будівлі "Київпроект" під багатофункціональний комплекс по вул. Богдана Хмельницького, 16-22, у Шевченківському районі Києва".

Ділянка забудови площею 0,77 га по вул. Б. Хмельницького, 16-22, відповідно до Генплану є територією громадських будівель та споруд і частково – середньо- та малоповерхової забудови. Крім того, ділянка розташована в Центральній планувальній зоні, де діє обмеження по висоті не вище 27 метрів (9 поверхів).

З огляду на це у діючому дозволі вказана поверховість нової будівлі – 8 поверхів, але по факту буде 24 поверхи.

На сьогодні триває продаж квартир у цьому комплексі, який має назву KYЇVPROEKT City Space. Це проект від Perfect Group нардепа від наразі забороненої в Україні ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка та Saga Development екс-чиновника КМДА Андрія Вавриша.

За даними SMIDA, з кінця 2020 року основними власниками ПАТ "Київпроект" є ТОВ "Джемп" (47,2%) і ТОВ "Спецрентфінанс" (47,6%). Обидві компанії були створені у листопаді 2020 року.

Власником і керівником ТОВ "Джемп" є Дмитро Райчук з Ковеля Волинської області. Власником ТОВ "Спецрентфінанс" є ТОВ "Спецбудінвест-17" Василя Шомонки і Олега Тимошенка. ТОВ "Спецбудінвест-17" входить до групи компаній Perfect Group нардепа від ОПЗЖ Дмитра Ісаєнка.

До "Джемп" і "Спецрентфінанс" основним власником "Київпроекту" була кіпрська компанія "Трейлорі Венчерз Лімітед" (Traylory Ventures Limited). Її представником був адвокат Сергій Турчінов, який у 2017 році "розіграв" з нинішнім нардепом від ОПЗЖ Вадимом Столаром аукціон по купівлі нерухомості на Печерську.