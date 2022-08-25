Громадський транспорт Києва повертається до звичного графіка
Громадський транспорт Києва повертається до звичного графіка: метро працює до 22:00, наземний транспорт до 22:30.
Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.
"Звертаємо увагу, що станції метрополітену зачиняються після відправлення останнього поїзда. Інформація про відправлення останніх поїздів за посиланням. Метро в режимі укриття працює цілодобово", – сказано в повідомленні.
Розклад руху наземного транспорту можна подивитися тут.
"Сервіс руху міського транспорту також є у новій версії застосунку "Київ Цифровий", – також нагадали в КМДА.
Під час повітряної тривоги припиняється рух наземного громадського транспорту, а також рух наземними ділянками метрополітену.
Як повідомлялося, Київський метрополітен скорочував години роботи на період з 21 по 24 серпня.
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