Громадський транспорт Києва повертається до звичного графіка: метро працює до 22:00, наземний транспорт до 22:30.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

"Звертаємо увагу, що станції метрополітену зачиняються після відправлення останнього поїзда. Інформація про відправлення останніх поїздів за посиланням. Метро в режимі укриття працює цілодобово", – сказано в повідомленні.

Розклад руху наземного транспорту можна подивитися тут.

"Сервіс руху міського транспорту також є у новій версії застосунку "Київ Цифровий", – також нагадали в КМДА.

Під час повітряної тривоги припиняється рух наземного громадського транспорту, а також рух наземними ділянками метрополітену.

Як повідомлялося, Київський метрополітен скорочував години роботи на період з 21 по 24 серпня.